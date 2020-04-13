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Андрей Яцкин будет временно исполнять обязанности полпреда правительства в Госдуме

Он занимает пост полпреда правительства в Совфеде с апреля 2004 года

МОСКВА, 13 апреля. /ТАСС/. Премьер-министр РФ Михаил Мишустин подписал распоряжение о временном возложении на Андрея Яцкина исполнение обязанностей полномочного представителя правительства РФ в Госдуме. Документ опубликован в понедельник на официальном интернет-портале правовой информации.

"Возложить временно исполнение обязанностей полномочного представителя правительства Российской Федерации в Государственной думе на полномочного представителя правительства Российской Федерации в Совете Федерации Яцкина Андрея Владимировича", - говорится в распоряжении.

Яцкин занимает пост полпреда правительства в Совфеде с апреля 2004 года.

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