Андрей Яцкин будет временно исполнять обязанности полпреда правительства в Госдуме

МОСКВА, 13 апреля. /ТАСС/. Премьер-министр РФ Михаил Мишустин подписал распоряжение о временном возложении на Андрея Яцкина исполнение обязанностей полномочного представителя правительства РФ в Госдуме. Документ опубликован в понедельник на официальном интернет-портале правовой информации.

"Возложить временно исполнение обязанностей полномочного представителя правительства Российской Федерации в Государственной думе на полномочного представителя правительства Российской Федерации в Совете Федерации Яцкина Андрея Владимировича", - говорится в распоряжении.

Яцкин занимает пост полпреда правительства в Совфеде с апреля 2004 года.