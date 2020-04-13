Лавров обсудил с главой МИД Азербайджана нагорнокарабахское урегулирование и коронавирус

МОСКВА, 13 апреля. /ТАСС/. Министры иностранных дел России и Азербайджана Сергей Лавров и Эльмар Мамедъяров обсудили по телефону урегулирование в Нагорном Карабахе и вопросы двусторонней повестки, в том числе противодействие коронавирусу. Об этом говорится в распространенном в понедельник сообщении МИД РФ.

"Главы внешнеполитических ведомств обсудили актуальные вопросы двусторонних отношений и внешнеполитической координации, включая задачи, связанные с противодействием коронавирусной инфекции и ее последствиям, а также задачи медико-биологической безопасности. Рассмотрены возможные дальнейшие шаги по нагорнокарабахскому урегулированию с учетом предложений представителей России, США и Франции в качестве сопредседателей Минской группы ОБСЕ", - указали в министерстве.

Кроме того, стороны обсудили взаимодействие Москвы и Баку на пространстве СНГ.