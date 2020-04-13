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Лавров обсудил с главой МИД Египта ситуацию в Сирии и Ливии

Министры также обсудили вопросы двустороннего сотрудничества

МОСКВА, 13 апреля. /ТАСС/. Министр иностранных дел России Сергей Лавров и глава МИД Египта Самех Шукри подтвердили в понедельник в ходе телефонного разговора обоюдный настрой на укрепление двустороннего взаимодействия в урегулировании конфликтов в ближневосточном регионе. Об этом говорится в сообщении МИД РФ.

"Был проведен обстоятельный обмен мнениями по обстановке на Ближнем Востоке и в Северной Африке, включая ситуацию в Сирии и Ливии, а также положение дел в палестино-израильском урегулировании, - отметили в дипведомстве. - Подтвержден обоюдный настрой на укрепление российско-египетского взаимодействия в урегулировании существующих в регионе конфликтов".

Как указали на Смоленской площади, "министры обсудили также ряд актуальных вопросов двустороннего сотрудничества".

Теги
Лавров, Сергей ВикторовичСирияЕгипетРоссияЛивия
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