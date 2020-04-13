Лавров впервые даст интервью в онлайн-формате

МОСКВА, 13 апреля. /ТАСС/. Министр иностранных дел Сергей Лавров во вторник в 12:00 впервые даст интервью в онлайн-формате. Как говорится в сообщении, размещенном на сайте МИД РФ, в общении с министром примут участие 15 представителей как российских, так и зарубежных СМИ.

До пандемии Лавров встречался с журналистами регулярно. Почти каждый визит его иностранных коллег в Россию сопровождался пресс-конференций, на которой глава МИД РФ отвечал не только на вопросы о двусторонних отношениях, но и по наиболее актуальным международным проблемам. Так же было и во время зарубежных поездок. Подобных встреч с прессой за неделю могло быть две-три, благодаря чему представители СМИ всегда могли рассчитывать быстро получить информацию о позиции России по ситуации в Сирии, на Украине или любой другой точке.

Однако из-за пандемии коронавируса визиты иностранных гостей в Россию и российских представителей за рубеж приостановлены. Режим самоизоляции исключает проведение пресс-конференций. Лавров в последний раз лично общался с прессой 3 марта во время визита в Хельсинки. 18 марта во время визита в Россию главы МИД Венгрии Петера Сийярто заявление по итогам переговоров министры делали без прессы - журналисты могли посмотреть его по трансляции российского внешнеполитического ведомства. С тех пор переговоры Лаврова с коллегами из других стран проходят по телефону.