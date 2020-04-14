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Лавров: Россия открыта к разговору с США по гиперзвуковому оружию

Глава МИД также сообщил о намерении в скором времени провести телефонные переговоры с госсекретарем США Майклом Помпео

МОСКВА, 14 апреля. /ТАСС/. Москва открыта к диалогу с Вашингтоном по новым перспективным разработкам, включая гиперзвуковое оружие. Об этом заявил во вторник министр иностранных дел России Сергей Лавров в ходе интервью в онлайн-формате для российских и зарубежных СМИ.

"Открыты мы и к разговору о новых перспективных разработках, включая гиперзвуковое оружие в контексте, подчеркну это особо, учета всех без исключения аспектов и всех факторов, которые влияют на стратегическую стабильность", - сказал Лавров.

Глава МИД также сообщил о намерении в скором времени провести телефонные переговоры с госсекретарем США Майклом Помпео.

"Мне пару недель назад звонил Майк Помпео, я хочу с ним в ближайшие дни еще раз по телефону переговорить. Затрагивал тему возобновления переговоров по вопросам контроля над вооружениями, стратегической стабильности в целом. И мы активно приветствуем такой интерес американских партнеров, потому что уже давно побуждаем их к тому, чтобы этими проблемами заниматься более активно", - заявил во вторник Лавров в ходе интервью в онлайн-формате для российских и зарубежных СМИ.

Теги
Лавров, Сергей ВикторовичСШАРоссияПомпео, Майкл (Майк)
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