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Лавров: главу МИД ФРГ ждут в России в любое время и готовы обеспечить его безопасность

МОСКВА, 14 апреля. /ТАСС/. Министр иностранных дел России Сергей Лавров заявил, что главу МИД Германии Хайко Мааса ждут в Москве в любое время и его безопасность будет полностью обеспечена.

"Насчет Хайко Масса. Я хочу передать ему приглашение прилетать в любое время, если он найдет способ добраться до Москвы. Как только он здесь приземлится, полную безопасность его жизни и здоровья, здоровья его делегации мы обеспечим. Пусть прилетает", - сказал он во вторник в ходе интервью в онлайн-формате для российских и зарубежных СМИ.

Теги
Лавров, Сергей ВикторовичГерманияРоссияМаас, Хайко
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