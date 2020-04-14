Лавров: главу МИД ФРГ ждут в России в любое время и готовы обеспечить его безопасность

МОСКВА, 14 апреля. /ТАСС/. Министр иностранных дел России Сергей Лавров заявил, что главу МИД Германии Хайко Мааса ждут в Москве в любое время и его безопасность будет полностью обеспечена.

"Насчет Хайко Масса. Я хочу передать ему приглашение прилетать в любое время, если он найдет способ добраться до Москвы. Как только он здесь приземлится, полную безопасность его жизни и здоровья, здоровья его делегации мы обеспечим. Пусть прилетает", - сказал он во вторник в ходе интервью в онлайн-формате для российских и зарубежных СМИ.