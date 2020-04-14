Лавров сравнил критику помощи от России в борьбе с коронавирусом с рефлексами Павлова

МОСКВА, 14 апреля. /ТАСС/. Попытки раздуть скандал вокруг российской помощи ряду стран в борьбе с пандемией коронавируса являются русофобскими рефлексами. Об этом заявил во вторник министр иностранных дел России Сергей Лавров в ходе интервью в онлайн-формате для российских и зарубежных СМИ.

"Знаете, как наш великий ученый Павлов открыл рефлексы? Такие же павловские русофобские рефлексы и до пандемии, и в ходе пандемии, и, к сожалению, ожидаю, что и после того, как она прекратится, будут проявляться. Есть политики, которые подвизаются исключительно на русофобской ниве, потому что ни к чему иному они не приспособлены, а русофобия, как показывает практика, дает им возможность безбедно существовать, получать поддержку из некоторых столиц", - сказал он.

Лавров подчеркнул, что после окончания пандемии предстоит пересмотреть роль и возможности государств и многосторонних структур в отражении общих глобальных угроз. "Нам придется понимать, хотим ли мы морализаторством заниматься или хотим действовать морально. Я думаю, что перспективы есть у таких концепций, которые будут акцентировать общность человечества", - указал он.