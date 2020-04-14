Заседание Комитета министров СЕ пройдет в ноябре в Греции

МОСКВА, 14 апреля. /ТАСС/. Министр иностранных дел России Сергей Лавров сообщил о переносе заседания Комитета министров Совета Европы (СЕ) на ноябрь в Афины.

"Что касается комитета министров Совета Европы, сессия которого должна была состояться в мае, завершая грузинское председательство, действительно, ее сами грузины попросили провести в Страсбурге по своим внутренним проблемам, которые я даже не буду комментировать. Но в связи с коронавирусом, по-моему, принято решение в Совете Европы провести заседание Комитета министров в ноябре в Греции, которая сменит Грузию на посту председателя СЕ", - сказал он во вторник в ходе интервью в онлайн-формате для российских и зарубежных СМИ.

Комментируя возможность "переноса акцентов дипломатической деятельности на рельсы видеоконференций", министр отметил, что данный метод будет использоваться, однако никогда не заменит личного общения. "Есть вещи, которые по определению невозможно обсуждать, кроме как глядя друг другу глаза в глаза. И я об этом не раз высказывался, что никогда эти современные средства, которыми нужно владеть, которые нужно осваивать, никогда не заменят личного общения", - указал Лавров.

"Тем более что есть такие вещи, которые нельзя доверять ни бумаге, ни электронным средствам коммуникации, а можно только обсуждать на абсолютно доверительных, конфиденциальных началах", - заключил министр.