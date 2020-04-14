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ОП РФ представила стандарт наблюдения за общероссийским голосованием по конституции

Стандарт разделен на две части: наблюдение до дня голосования и в сам день голосования

МОСКВА, 14 апреля. /ТАСС/. Руководитель рабочей группы Общественной палаты (ОП) РФ по общественному контролю за голосованием Максим Григорьев представил стандарт, в соответствии с которым наблюдатели будут осуществлять общественный контроль за голосованием по закону о поправке к конституции. Документ подготовлен ОП РФ.

"Сейчас у нас начинается период обучения [наблюдателей]. И для этого нами разработан стандарт наблюдения как на самом участке для голосования, так и во время досрочного голосования и при выездном голосовании", - сказал Григорьев в ходе презентации стандарта в Москве во вторник.

По его словам, стандарт разделен на две части: наблюдение до дня голосования и в сам день голосования. "Фактически стандарт носит исчерпывающий характер - 28 пунктов контроля до дня голосования и 58 пунктов будет в день голосования. Практически мы учли все ключевые и даже второстепенные факторы, моменты, которые нужно контролировать", - подчеркнул член ОП.

В частности, речь идет о наблюдении за подготовкой помещений и действиями членов участковых комиссий до начала голосования, во время него, а также при установлении итогов, добавил Григорьев.

Он отметил, что Общественная палата успела еще до периода самоизоляции начать прием документов от кандидатов в наблюдатели. "37,3 тыс. человек заявили о таком желании до начала периода самоизоляции, кроме этого, более 40 тыс. человек от федеральных общественных организаций и политических партий уже на данный момент подано", - сказал член ОП.

Согласно закону о поправке к конституции, назначение наблюдателей на общероссийское голосование осуществляют ОП РФ и общественные палаты субъектов. Председатель ЦИК Элла Памфилова ранее попросила все политические партии и общественные движения направить своих наблюдателей для контроля за процедурой голосования.

Подготовка к мониторингу

В свою очередь ответственный секретарь Совета при президенте РФ по развитию гражданского общества и правам человека (СПЧ), председатель ассоциации "Независимый общественный мониторинг" Александр Точенов сообщил, что члены Совета ближе к дню голосования начнут работать в регионах. "В регионах по устоявшейся традиции мы создаем мониторинговые региональные группы, куда входят уполномоченные по правам человека либо их представители, там, где есть региональный Совет по правам человека, - представители этого Совета, безусловно, представители общественных палат… и, конечно же, представители общественных, правозащитных организаций в сфере избирательных прав граждан", - сказал Точенов.

По мнению члена СПЧ, сопредседателя ассоциации "Гражданский контроль" Александра Брода, в ходе голосования на дому членам комиссии необходимо будет иметь с собой текст конституции, закон о поправке и информационные материалы, которые будут рекомендованы ЦИК. "Это поставит голосующих на дому в равные условия с теми голосующими, которые будут приходить непосредственно на участки для голосования, где предусмотрены специальные стенды для информационных материалов", - подчеркнул Брод.

О поправках в конституцию

Госдума 11 марта приняла в окончательном чтении президентский законопроект о поправке к Конституции РФ. В тот же день он был одобрен Советом Федерации, затем документ был поддержан законодательными собраниями всех субъектов РФ. 14 марта Совфед принял постановление по итогам этого рассмотрения и направил его президенту. Поправки вступят в силу только в случае их одобрения на общероссийском голосовании.

Президент России Владимир Путин в своем телеобращении к гражданам 25 марта заявил, что дата голосования по поправке к конституции должна быть перенесена из-за ситуации с распространением коронавируса. По словам главы государства, необходимо оценить, как будет развиваться ситуация, и принимать решение о новом дне голосования, опираясь на рекомендации врачей и других специалистов.

Теги
РоссияПамфилова, Элла Александровна
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