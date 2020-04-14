Дума приняла в I чтении законопроект о дистанционном сборе подписей избирателей

МОСКВА, 14 апреля. /ТАСС/. Госдума на пленарном заседании во вторник приняла в первом чтении законопроект о возможности дистанционного сбора подписей избирателей.

Проект был внесен в Госдуму группой депутатов во главе с председателем комитета Госдумы по контролю и регламенту Ольгой Савастьяновой ("Единая Россия"). Согласно документу, закон о выборах может предусмотреть возможность сбора подписей избирателей и участников референдума через единый портал государственных и муниципальных услуг. Речь идет о сборе подписей, которые необходимы для регистрации кандидата или списка кандидатов, а также для назначения референдума.

При этом проект уточняет, что с помощью новой системы можно собирать не более 50% от необходимого количества подписей.

Документ обязывает комиссию, организующую соответствующие выборы или референдум, устанавливать образец подписных листов. Такие нововведения нужны, чтобы исключить ошибки при изготовлении подписных листов, отмечают авторы инициативы. Кроме того, законопроект также уточняет требования по заполнению подписных листов. В частности, предусматривается, что "при проставлении подписи и даты ее внесения избиратель, участник референдума собственноручно вносит в подписной лист свои фамилию, имя и отчество".