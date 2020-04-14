В Совфеде заявили, что пандемия стала темой пропагандистской войны стран НАТО с Россией

"Отдельной темой стала для пропагандистской войны с Россией пандемия коронавируса. Известно, что наша страна, имея самую протяженную в мире границу с Китаем, до сих пор находится в числе тех, кто с января сдерживает катастрофическое развитие эпидемии на своей территории. Мы даже помогаем многим другим странам на всех континентах. Однако государственные информационные машины стран НАТО пытаются не только искажать действительность, но и сеять панику среди россиян", - сказал Климов на заседании комиссии во вторник.

Он также обратил внимание, что российская помощь другим странам подвергается бездоказательной критике, а положение дел в самой России описывается в самых мрачных тонах. "Тот же "Голос Америки" пишет на днях, что власти используют все способы, чтобы подавить распространение реальной информации. И это при том, что все наши государственные СМИ круглосуточно доводят до россиян данные о числе выявленных больных, тестировании, обсервации, выздоровевших и погибших. Эти данные даются как в целом по стране, так и по всем субъектам Федерации", - сказал сенатор.

Он привел в пример также материалы "Радио Свобода", которое распространяет "страшные истории из московских больниц", сравнивая ситуацию в российской столице с китайским Уханем. "Для справки, в тот самый день [когда был распространен материал] в России от осложнений COVID-19 погибло 24 человека, в США же пандемия унесла в этот же день жизни более 2 тыс., то есть почти в сто раз больше, чем у нас. А общий охват страшной заразы в Америке превзошел абсолютные цифры китайской эпидемии в пять раз, на душу населения - в 35 раз, по летальным исходам - в семь раз. Более того, из Китая все чаще поступают данные о том, что коронавирус туда мог попасть от американцев. В Иране вчера вообще заявили о том, что COVID-19 может быть биологическим оружием", - сказал Климов.

За время пандемии коронавирусом заразились более 1,9 млн человек, около 120 тыс. умерли. В России, по сведениям федерального оперативного штаба по борьбе с коронавирусом, зарегистрировано 21 102 случая заражения, выздоровели 1 694 человека, умерли 170. Правительство запустило ресурс стопкоронавирус.рф для информирования о ситуации в стране.