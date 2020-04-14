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Единороссы поддержат предложение Володина об отмене ближайших отпусков депутатов

Ранее спикер Госдумы призвал депутатов продолжить работать в регионах

МОСКВА, 14 апреля. /ТАСС/. Фракция "Единая Россия" поддержит предложение спикера Госдумы Вячеслава Володина об отмене ближайших отпусков депутатов, так как это позволит лучше отслеживать ситуацию с коронавирусом в регионах. Об этом журналистам заявил руководитель думских единороссов Сергей Неверов.

"В условиях нарастающей эпидемии крайне важно отслеживать ситуацию в своих регионах, быть в курсе событий и на связи с региональными и местными органами власти, с избирателями, чтобы при необходимости оперативно включаться в решение возникающих проблем, помогать нашим гражданам", - сказал Неверов, слова которого приводит пресс-служба фракции.

По его словам, уже сейчас депутаты проводят онлайн-приемы граждан, участвуют в региональных онлайн-совещаниях, оказывают волонтерскую помощь.

"Будет абсолютно правильно продолжать эту работу. Только находясь на оперативной связи можно эффективно работать над реализацией мер по поддержке граждан и предприятий, в том числе малого и среднего бизнеса - мер, которые предложены президентом [РФ Владимиром Путиным], которые в эти дни рассматривает Государственная дума, а также при необходимости инициировать новые решения", - сказал Неверов.

Во вторник в ходе пленарного заседания Володин предложил депутатам отказаться от ближайших отпусков, которые должны были начаться после 22 апреля, и продолжить "работать в регионах, а по мере необходимости собираться и принимать решения, направленные на поддержку экономики, граждан".

Теги
Володин, Вячеслав ВикторовичНеверов, Сергей ИвановичРоссия
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