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Пандемия коронавируса нового типа

Слуцкий прокомментировал расследование Сената США о роли ВОЗ в развитии пандемии

По словам главы комитета Госдумы по международным делам, расследование вызывает недоумение

МОСКВА, 14 апреля. /ТАСС/. Решение комитета по внутренней безопасности и правительственным вопросам Сената Конгресса США провести расследование роли Китая и Всемирной организации здравоохранения (ВОЗ) в распространении коронавирусной инфекции вызывает недоумение. Такое мнение во вторник на своей странице в Facebook выразил глава комитета Госдумы по международным делам Леонид Слуцкий.

Председатель комитета Рон Джонсон в интервью изданию Politico ранее сообщил о начале расследования обстоятельств появления коронавируса и его распространения с акцентом на то, какую роль в этом процессе сыграли Китай и ВОЗ. "Первая реакция нормального человека на такие заявления, мягко говоря, недоумение. Неужели, пока весь мир ищет спасительную вакцину, кто-то будет инициировать подобные разбирательства? Но в Вашингтоне, похоже, все всерьез", - написал Слуцкий.

Депутат заметил, что все силы в США "должны быть направлены на борьбу с пандемией". "Но это не про американских политиков и аффилированные с ними СМИ, которые вместо этого занялись поиском виноватых за пределами США", - указал он.

Глава комитета также назвал "чушью в лучших традициях Голливуда" публикацию газеты The New York Times о якобы "ведении Россией планомерной работы против США, распространении дезинформации о плачевном состоянии американского здравоохранения как минимум в течение 10 лет". "Россия, наоборот, в трудную минуту протянула руку помощи и сделает так же снова. Без политики, обвинений или оправданий, просто, чтобы помочь людям выжить", - резюмировал Слуцкий.

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СШАРоссияПандемия коронавируса нового типа
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