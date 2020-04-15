Рябков заявил, что США пытаются разыграть карту переписывания истории в свою пользу

МОСКВА, 15 апреля. /ТАСС/. США делают заметные попытки переписать историю Второй мировой войны в свою пользу. Об этом заявил заместитель главы МИД РФ Сергей Рябков в опубликованном в среду интервью журналу "Международная жизнь".

Во вторник российский посол в Вашингтоне Анатолий Антонов сообщил, что посольство России в США выясняет роль американской компании Squire Patton Boggs в сносе памятника маршалу Советского Союза Ивану Коневу в Праге. Он с сожалением констатировал, что снос памятника не вызвал интереса в американских СМИ.

"Очень заметно в действиях американских представителей, законодателей в последние годы стремление разыграть карту переписывания истории в свою пользу. Мы имеем множество примеров осознанного занижения роли Красной Армии в победе над общим врагом в годы Второй мировой войны", - сказал Рябков.

"Мы видим поддакивание тем, кто вопреки решениям Нюрнбергского трибунала, всех последующих решений на эту тему, пытаются поставить на одну доску Москву и Берлин, когда обсуждается тема "ответственности" за развязывание Второй мировой войны и так далее", - добавил дипломат.

Монумент Коневу был снят с пьедестала 3 апреля решением муниципальных властей района Прага-6, на административной территории которого он находился. Муниципальные власти планируют разобрать также и постамент, на котором памятник Коневу был установлен на площади Интербригады. Решение о переносе монумента было принято муниципалитетом 12 сентября прошлого года по инициативе старосты района Ондржея Коларжа. Следственный комитет РФ возбудил уголовное дело по факту демонтажа памятника по статье "Осквернение символов воинской славы России, совершенных публично".