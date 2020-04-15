Путин объявил благодарность губернатору Подмосковья Андрею Воробьеву

МОСКВА, 15 апреля. /ТАСС/. Президент России Владимир Путин подписал распоряжение о поощрении, которым объявил благодарность губернатору Московской области Андрею Воробьеву за вклад в развитие региона. Соответствующий документ опубликован в среду на официальном портале правовой информации.

"За большой вклад в социально-экономическое развитие региона и многолетнюю добросовестную работу объявить благодарность президента РФ Воробьеву Андрею Юрьевичу - губернатору Московской области", - говорится в документе.

Андрей Воробьев занимает пост губернатора Московской области с 2013 года. 14 апреля 2020 года ему исполнилось 50 лет.