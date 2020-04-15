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Путин объявил благодарность губернатору Подмосковья Андрею Воробьеву

Он занимает этот пост с 2013 года

МОСКВА, 15 апреля. /ТАСС/. Президент России Владимир Путин подписал распоряжение о поощрении, которым объявил благодарность губернатору Московской области Андрею Воробьеву за вклад в развитие региона. Соответствующий документ опубликован в среду на официальном портале правовой информации.

"За большой вклад в социально-экономическое развитие региона и многолетнюю добросовестную работу объявить благодарность президента РФ Воробьеву Андрею Юрьевичу - губернатору Московской области", - говорится в документе.

Андрей Воробьев занимает пост губернатора Московской области с 2013 года. 14 апреля 2020 года ему исполнилось 50 лет.

Теги
Путин, Владимир ВладимировичВоробьев, Андрей ЮрьевичРоссия
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