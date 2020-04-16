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МИД РФ планирует организовать переговоры Лаврова с иностранными коллегами в онлайн-формате

Мероприятия для журналистов министерство проводит онлайн

МОСКВА, 16 апреля. /ТАСС/. Переговоры министра иностранных дел России Сергея Лаврова с его иностранными коллегами планируется проводить в онлайн-формате, сообщила официальный представитель МИД Мария Захарова в эфире телеканала "Звезда".

"Интенсивно идут телефонные переговоры, состоялся саммит в онлайн-формате лидеров стран "двадцатки", - напомнила дипломат. - В этом же формате планируются встречи и переговоры на уровне министров иностранных дел, есть такие задумки".

"Думаю, что в ближайшее время мы анонсируем одно из таких мероприятий", - добавила Захарова.

В целях предотвращения распространения коронавирусной инфекции МИД России перевел часть сотрудников на удаленную работу, а мероприятия для журналистов проходят в онлайн-формате. Так, во вторник Лавров пообщался с представителями российских и зарубежных СМИ в формате видеоконференции.

Теги
Лавров, Сергей ВикторовичРоссияЗахарова, Мария Владимировна
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