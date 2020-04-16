Депутаты Госсовета Удмуртии утвердили на должность спикера Владимира Невоструева

ИЖЕВСК, 16 апреля. /ТАСС/. Депутаты Госсовета Удмуртской Республики избрали спикером регионального парламента Владимира Невоструева, который ранее исполнял обязанности председателя. Соответствующее решение было принято в четверг во время внеочередной сессии.

16 марта бывший председатель Госсовета Удмуртии Алексей Прасолов, занимавший этот пост с 2017 года, написал заявление об отставке по собственному желанию, 25 марта депутаты приняли его отставку, после чего исполнять обязанности спикера стал Владимир Невоструев, занимавший пост первого заместителя председателя.

"За Невоструева Владимира Петровича 46 голосов, против - трое, таким образом, Невоструев Владимир Петрович избран председателем Государственного совета Удмуртии шестого созыва", - сказал председатель счетной комиссии депутат Алексей Малюк.

Он отметил, что в голосовании приняли участие все присутствующие 50 депутатов, один бюллетень был недействительным. В ходе внеочередной сессии депутаты больше не выдвигали кандидатур на пост председателя.

"Наиболее подготовлен сегодня в этих условия Владимир Петрович Невоструев, вы его знаете еще лучше, чем я, но у меня было достаточно времени, что называется, на земле познакомиться, как он работает", - сказал глава Удмуртии Александр Бречалов.