Эксперты: пассивность думской оппозиции в условиях пандемии ухудшает ее перспективы

МОСКВА, 16 апреля. /ТАСС/. Парламентской оппозиции на данный момент не удается эффективно включиться в борьбу с последствиями распространения коронавируса, что может негативно отразиться на ее электоральных перспективах. Такое мнение выразили политологи Олег Матвейчев и Алексей Мартынов в четверг на онлайн-дискуссии Экспертного института социальных исследований (ЭИСИ).

Матвейчев отметил, что пандемия обострила те негативные тенденции, которые уже наблюдались в партиях старого типа. Это, считает политолог, может непосредственно сказаться на устройстве партийной системы после выхода из кризиса. По его мнению, парламентской оппозиции пока не удается эффективно включиться в борьбу с последствиями пандемии. "Из кризиса те, кто работал, те, кто помогал, выйдут обновленными и с большой поддержкой, новые партии получат свои политические дивиденды... Оценят, конечно, и усилия "Единой России" громадные, которые заметны абсолютно всем. А старые партии, находящиеся в кризисе, они, конечно, будут терять", - заявил Матвейчев.

В свою очередь директор Института новейших государств Алексей Мартынов обратил внимание на сложившуюся сегодня для партий "уникальную ситуацию, когда неважно, сколько у вас депутатов в Государственной думе".

"Наши так называемые оппозиционные парламентские партии, в том числе КПРФ, это вообще их любимый тезис: у нас меньшинство, мы ничего решить не можем, все решает "Единая Россия"... Вот у партии "За правду" ни одного депутата в Госдуме, или у новой Партии прямой демократии. У них нет ни денег, ни депутатов, никакого статуса, кроме регистрационного свидетельства, но у них есть желание, есть люди, волонтеры", - подчеркнул Мартынов. "Все старые оппозиционные партии, конечно, дискредитируют себя сегодня, мне кажется, окончательно, и через год электоральные перспективы их весьма сомнительны", - заключил политолог.