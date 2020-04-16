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Путин в прямом эфире перенес совещание на час из-за сдвижки рабочего графика

Идею поддержали первый вице-премьер Андрей Белоусов и зампред кабмина Марат Хуснуллин

НОВО-ОГАРЕВО, 16 апреля. /ТАСС/. Президент РФ Владимир Путин отложил начало совещания по ситуации в строительной отрасли на час - до 16:30 мск, чтобы провести его без спешки из-за надвигающегося следующего мероприятия. Трансляцию заседания, которое началось в режиме видеоконференции, вел телеканал "Россия-24".

"Вы знаете, в связи со сдвижкой рабочего графика до следующего мероприятия, которое я не могу перенести, всего полчаса, но, мне кажется, это мало времени для обсуждения", - обратился президент по видеосвязи к участникам совещания. "Поэтому я предлагаю просто на час перенести нашу работу и в 16:30 в том же составе и на тех же местах встретиться и поговорить. Так будет лучше: без спешки, спокойненько мы поговорим", - добавил Путин.

Он спросил мнения по этому вопросу у первого вице-премьера Андрея Белоусова и зампреда кабмина Марата Хуснуллина. Те поддержали идею переноса начала совещания. "Договорились. Через час, ладно? Спасибо", - заключил Путин.

Ранее пресс-секретарь президента Дмитрий Песков сообщал, что на четверг в графике президента, помимо совещания по ситуации в строительной отрасли, значится также совещание с постоянными членами Совбеза России и международный телефонный разговор.

Теги
Путин, Владимир ВладимировичРоссияБелоусов, Андрей РэмовичХуснуллин, Марат Шакирзянович
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