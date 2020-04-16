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Дума Ставрополья сможет проводить заседания дистанционно

При этом голосование будет проводиться путем поднятия руки или смс-голосования

СТАВРОПОЛЬ, 16 апреля. /ТАСС/. Депутаты Думы Ставропольского края утвердили возможность проведения заседаний в дистанционном режиме. По решению председателя парламента такой формат голосования может использоваться в период действия в регионе режима повышенной готовности, чрезвычайной ситуации, карантина, чрезвычайного или военного положения, сообщила на заседании в четверг председатель комитета думы по законодательству, государственному строительству и местному самоуправлению Светлана Терехова.

"В целях рассмотрения вопросов, требующих безотлагательного решения думы, заседания могут проводиться в дистанционной форме, в том числе с использованием видеоконференцсвязи. При этом голосование проводится путем поднятия руки или, по решению председателя думы, иным способом - смс-голосование, листы голосования и так далее", - сказала она.

На Ставрополье в период пандемии действует режим повышенной готовности и режим всеобщей самоизоляции. В крае приостановлены межмуниципальные пассажирские перевозки, введены спецпропуска. Жителям разрешено выходить из дома на работу, за продуктами, в аптеку, до мусорных контейнеров или на прогулку с собакой. Органы государственной власти, как и в других российских регионах, продолжают работу.

"К примеру, закроются не просто межмуниципальные перевозки, а выезды из конкретных населенных пунктов. Мы посчитали количество депутатов, которые находятся в городе Ставрополе - 28 человек, вполне достаточно, чтобы законно принимать решения. <…> Но мы даем возможность тем, кто не может приехать, проголосовать дистанционно", - отметил председатель парламента Геннадий Ягубов.

В четверг депутаты Думы Ставропольского края провели внеочередное заседание, на котором был рассмотрен пакет мер по дополнительной поддержке бизнеса. На присутствие в зале парламента действовало ограничение не больше 50 человек одновременно. Большинство депутатов находились на заседании в медицинских масках.

"Скорее всего, нам придется собираться также на следующей неделе, потому что сейчас правительством рассматривается законопроект о поддержке социальных работников, медицинских работников. Как только он будет готов, мы его будем сразу рассматривать на заседании думы во внеочередном порядке", - отметил Ягубов, добавив, что формат заседания в случае необходимости его проведения будет оглашен дополнительно.

Теги
РоссияСеверный КавказСКФОСтавропольский край
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