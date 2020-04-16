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Путин внес на ратификацию в Думу договор с Камбоджей о правовой помощи по уголовным делам

Документ был подписан в Пномпене 26 сентября 2019 года

МОСКВА, 16 апреля. /ТАСС/. Президент РФ Владимир Путин в четверг внес на ратификацию в Госдуму договор между Россией и Королевством Камбоджа о взаимной правовой помощи по уголовным делам. Текст опубликован в думской электронной базе.

Договор подписан в Пномпене 26 сентября 2019 года. Согласно документу, стороны обязуются по соответствующему запросу оказывать друг другу правовую помощь в расследовании, судебном разбирательстве или иных процессуальных действиях, связанных с уголовными делами. "Договором определяются условия, при которых осуществляется правовая помощь, виды и объем оказываемой сторонами правовой помощи, устанавливаются требования к форме и содержанию запроса об оказании правовой помощи, порядок исполнения такого запроса", - говорится в пояснительной записке.

Согласно тексту, договор не предоставляет компетентным органам одной из сторон "права осуществлять на территории другой стороны полномочия, которые отнесены исключительно к компетенции" ее внутренних органов.

При этом договор содержит правила, отличающиеся от тех, что предусмотрены в российском законодательстве. Так, согласно шестой статье договора, в правовой помощи может быть отказано, если исполнение запроса может нанести ущерб суверенитету, безопасности, публичному порядку или иным существенным интересам запрашиваемой стороны, тогда как Уголовно-процессуальным кодексом РФ такое основание для отказа не предусмотрено. В связи с этим договор подлежит ратификации.

Теги
Путин, Владимир ВладимировичКамбоджаРоссия
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