Глава Тувы в 2019 году сохранил доходы на уровне 2018 года

ТАСС, 16 апреля. Глава Тувы Шолбан Кара-оол заработал за 2019 год около 4,27 млн рублей, что соответствует уровню 2018 года, а доход его супруги увеличился почти в восемь раз - до 23,5 млн рублей. Об этом сообщается в декларации о доходах, расходах, имуществе и обязательствах имущественного характера, размещенной на официальном сайте Тувы.

"Декларированный годовой доход [за 2019 год] - 4 266 932,75 [рубля]", - говорится в документе. Годом ранее Кара-оол заработал 4,27 млн рублей.

Главе Тувы принадлежит квартира площадью 30,3 кв. м, на него также зарегистрирован автомобиль Mercedes Benz. Также в пользовании у него жилой дом (230,8 кв. м) и земельный участок (почти 3,6 тыс. кв. м).

Сообщается, что доходы супруги Кара-оола за 2019 год составили 23,517 млн рублей, годом ранее она заработала 3,103 млн рублей. В правительстве Тувы пояснили ТАСС, что рост доходов связан с продажей квартиры. По данным декларации за 2018 год, ей принадлежала квартира (81,1 кв. м). В декларации 2019 года этой квартиры нет.

Также супруге главы республики принадлежит нежилое здание (57 кв. м), два земельных участка (8,3 тыс. кв. м и 39 кв. м) и два гаража.