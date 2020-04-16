{{dayPoint.date | date : 'd MMMM yyyy'}}
{{newsPoint.date * 1000 | date : 'HH:mm'}} {{newsPoint.mark}}
{{newsPoint.title}}
{{newsPoint.title+ ' '}}
{{newsPoint.subtitle}}
Все новости
Декларации о доходах чиновников

Глава Тувы в 2019 году сохранил доходы на уровне 2018 года

Его доход составил около 4,27 млн рублей

ТАСС, 16 апреля. Глава Тувы Шолбан Кара-оол заработал за 2019 год около 4,27 млн рублей, что соответствует уровню 2018 года, а доход его супруги увеличился почти в восемь раз - до 23,5 млн рублей. Об этом сообщается в декларации о доходах, расходах, имуществе и обязательствах имущественного характера, размещенной на официальном сайте Тувы.

"Декларированный годовой доход [за 2019 год] - 4 266 932,75 [рубля]", - говорится в документе. Годом ранее Кара-оол заработал 4,27 млн рублей.

Главе Тувы принадлежит квартира площадью 30,3 кв. м, на него также зарегистрирован автомобиль Mercedes Benz. Также в пользовании у него жилой дом (230,8 кв. м) и земельный участок (почти 3,6 тыс. кв. м).

Сообщается, что доходы супруги Кара-оола за 2019 год составили 23,517 млн рублей, годом ранее она заработала 3,103 млн рублей. В правительстве Тувы пояснили ТАСС, что рост доходов связан с продажей квартиры. По данным декларации за 2018 год, ей принадлежала квартира (81,1 кв. м). В декларации 2019 года этой квартиры нет.

Также супруге главы республики принадлежит нежилое здание (57 кв. м), два земельных участка (8,3 тыс. кв. м и 39 кв. м) и два гаража.

Теги
Кара-оол, Шолбан ВалерьевичРоссияДекларации о доходах чиновниковТыва
Реклама на ТАСС
Пандемия коронавируса нового типа
Путин назвал контрпродуктивными попытки обвинить КНР в неинформировании о коронавирусе
Как сообщили в пресс-службе Кремля, с российской стороны дана высокая оценка действиям китайских партнеров
Читать полностью
Реклама на ТАСС
Реклама на ТАСС
Реклама на ТАСС
Реклама на ТАСС
Реклама на ТАСС
Реклама на ТАСС
Реклама на ТАСС
Реклама на ТАСС
Реклама на ТАСС
Реклама на ТАСС
Реклама на ТАСС
Реклама на ТАСС
Реклама на ТАСС
Реклама на ТАСС
Реклама на ТАСС
Реклама на ТАСС
Реклама на ТАСС
Реклама на ТАСС
Реклама на ТАСС
Реклама на ТАСС
Реклама на ТАСС
Реклама на ТАСС
Реклама на ТАСС
Реклама на ТАСС