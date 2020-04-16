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Постпредство РФ: доклад ОЗХО по Сирии посягает на исключительные полномочия СБ ООН

В постпредстве отметили, что Россия не намерена сотрудничать с группой Организации по запрещению химического оружия по расследованию и идентификации или финансировать ее деятельность

ООН, 16 апреля. /ТАСС/. Доклад группы Организации по запрещению химического оружия (ОЗХО) по расследованию и идентификации (ГРИ) по химинцидентам в сирийском Аль-Латамне является вторжением в компетенцию Совета Безопасности ООН. Об этом говорится в опубликованном в четверг заявлении постпредства России при ООН в связи с публикацией 8 апреля этого документа.

"Заявляем о неправомерности решений об учреждении при ОЗХО ГРИ и ее финансировании из регулярного бюджета Организации, - отметили в дипмиссии. - Такие решения принимались в нарушение Конвенции о запрещении химического оружия (КЗХО). Деятельность этой квазипрокурорской структуры, в составе сотрудников которой доминируют представители стран Запада, вторгается в сферу исключительных полномочий Совета Безопасности ООН и нацелена на решение одиозных политических задач по дискредитации законно избранных властей Сирии".

В постпредстве отметили, что Россия не намерена сотрудничать с ГРИ или финансировать ее деятельность. Там также обратили внимание, что ГРИ собирает материалы и свидетельства дистанционным путем в основном от оппозиционных правительству Сирии групп, а сведения официального Дамаска о химпреступлениях оппозиции игнорируются.

"В итоге с сожалением констатируем, что репутация ОЗХО как авторитетного экспертного органа в области химразоружения фактически принесена в жертву геополитическим амбициям этой группы стран на Ближнем Востоке", - указали в постпредстве.

Доклад ОЗХО

Группа по расследованию и идентификации (ГРИ) ОЗХО распространила свой первый доклад 8 апреля. В нем она возложила ответственность на сирийские власти за применение химического оружия в марте 2017 года. В документе утверждается, что ВВС Сирии несут ответственность за инциденты в населенном пункте Эль-Латамна в провинции Хомс, когда сирийскими истребителями Су-22 на него были сброшены авиабомбы, содержащие ядовитый газ зарин. В ответ постпредство РФ при ОЗХО заявило, что доклад составлен с изъянами и не вызывает доверия.

Решение о создании ГРИ, имеющей право определять виновных в применении химоружия, было принято на спецсессии ОЗХО в 2018 году по инициативе США и Великобритании. Авторы проекта создания ГРИ не скрывали, что главной целью организации станет возложение ответственности за все инциденты (мнимые или реальные), связанные с химическим оружием, на сирийскую армию. Российская сторона выступала категорически против этого решения, поскольку создание такой группы не предусмотрено Конвенцией о запрещении химоружия, а наделение организации обвинительными функциями является вторжением в сферу исключительных прерогатив Совета Безопасности ООН.

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