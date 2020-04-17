Правительство Камчатского края ушло в отставку

ПЕТРОПАВЛОВСК-КАМЧАТСКИЙ, 17 апреля. /ТАСС/. Врио губернатора Камчатского края Владимир Солодов отправил в отставку членов правительства региона. Об этом ТАСС сообщили в пресс-службе правительства.

Согласно уставу края, губернатор формирует правительство и принимает решение о его отставке. При этом в уставе не указано, что правительство должно обязательно уходить в отставку при смене главы региона.

"Я сейчас временно исполняющий обязанности, соответственно, министры и зампреды тоже будут исполняющими обязанности до назначения уже нового правительства избранным губернатором", - сказал врио главы Камчатки.

Однако решения о некоторых кадровых перестановках Солодов уже принял. Так, посты заместителей председателя правительства покинули Владимир Пригорнев - он отвечал за социальную политику, Марина Суббота, курировшая экономический блок, и Юрий Зубарь, отвечавший за дорожное хозяйство. Кроме того, решением врио губернатора с понедельника в структуре правительства Камчатского края сокращается количество должностей зампредов с шести до пяти.

Ранее ТАСС сообщал, что при формировании команды Солодов будет делать основную ставку на людей, которые живут на Камчатке.

Президент России Владимир Путин 2 апреля назначил врио губернатора Камчатского края Владимира Солодова, который до этого работал председателем правительства Республики Саха (Якутия). Назначение состоялась после принятия президентом отставки Владимира Илюхина, возглавлявшего Камчатку с 2011 года.