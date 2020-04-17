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Госдума приняла закон о распространении свидетельского иммунитета на омбудсменов

Они смогут отказаться от дачи свидетельских показаний, если получили сведения в рамках исполнения должностных обязанностей

МОСКВА, 17 апреля. /ТАСС/. Госдума 15 апреля приняла во втором и сразу в третьем чтении два законопроекта, распространяющие свидетельский иммунитет на уполномоченного по правам человека в Российской Федерации и в субъектах РФ.

Данными законами свидетельский иммунитет в гражданском и в уголовном процессе распространяется на уполномоченного по правам человека в РФ и на региональных омбудсменов. Они будут вправе отказываться от дачи свидетельских показаний в отношении сведений, ставших им известными в связи с исполнением должностных обязанностей. Как пояснил ранее глава профильного комитета по госстроительству и законодательству Павел Крашенинников, сейчас такое правило действует только в отношении уполномоченного по правам человека в РФ при рассмотрении гражданских дел.

Кроме того, уполномоченные в регионах будут отнесены к лицам, в отношении которых применяется особый порядок производства по уголовным делам. Решение о возбуждении уголовного дела в отношении региональных омбудсменов будет принимать руководитель следственного органа Следственного комитета РФ по соответствующему субъекту РФ.

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Россия
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