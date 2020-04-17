Госдума приняла в I чтении законопроект о новом дне воинской славы

МОСКВА, 17 апреля. /ТАСС/. Госдума на заседании в пятницу приняла в первом чтении законопроект об учреждении новой памятной даты 9 октября - День разгрома советскими войсками немецко-фашистских войск в битве за Кавказ (1943 год). Инициативу внесла на рассмотрение нижней палаты парламента в марте Дума Ставропольского края.

Битва за Кавказ длилась 442 дня - с 25 июля 1942 года по 9 октября 1943 года. Советские войска одержали победу в борьбе за стратегически важный регион. Битва вошла в историю военного искусства как комплекс оборонительных и наступательных операций, успешно проведенных на обширной территории в сложных условиях. "Сражение сыграло важную роль в создании и завершении коренного перелома в ходе Великой Отечественной войны. После 900-дневной обороны Ленинграда битва за Кавказ стала вторым по продолжительности сражением Великой Отечественной войны", - указано в сопроводительных материалах.

По убеждению авторов инициативы, законодательное закрепление как дня воинской славы даты разгрома немецко-фашистских войск в битве за Кавказ увековечит память об этом историческом событии, будет способствовать укреплению дружеских межнациональных отношений между народами Кавказа, вместе принимавшими участие в боях с общим врагом.