{{dayPoint.date | date : 'd MMMM yyyy'}}
{{newsPoint.date * 1000 | date : 'HH:mm'}} {{newsPoint.mark}}
{{newsPoint.title}}
{{newsPoint.title+ ' '}}
{{newsPoint.subtitle}}
Все новости
Обновлено 

Захарова заявила, что Россия приветствует обмен пленными в Донбассе

Официальный представитель МИД добавила, что остальные договоренности саммита в Париже остаются невыполненными

МОСКВА, 17 апреля. /ТАСС/. Россия приветствует состоявшийся 16 апреля обмен пленными между республиками Донбасса и Украиной, однако остальные решения декабрьского саммита "нормандской четверки" в Париже остаются невыполненными. Об этом заявила на брифинге в пятницу официальный представитель МИД РФ Мария Захарова.

"В Москве приветствуют очередной этап освобождения сторонами конфликта удерживаемых лиц. К сожалению, остальные парижские решения остаются невыполненными. Мы рассчитываем, что Киев проявит политическую волю к реализации всех договоренностей, прежде всего, в политической сфере", - сказала она.

"Мы уверены, что решение ключевого вопроса - предоставление Донбассу особого статуса на постоянной, конституционной, гарантированной основе - приведет к позитивным подвижкам на всех треках урегулирования внутриукраинского конфликта", - добавила Захарова.

В четверг состоялся первый в 2020 году обмен удерживаемыми лицами между республиками Донбасса и Украиной. Киев передал десять удерживаемых лиц Донецкой народной республике и четырех - Луганской народной республике. В свою очередь ДНР освободила девять человек, ЛНР - 11. Итоговое число освобожденных оказалось меньше запланированного. Четыре человека из тех, кого запрашивала ЛНР, отказались возвращаться в республику по семейным обстоятельствам.

Теги
УкраинаРоссияЗахарова, Мария Владимировна
Реклама на ТАСС
Захарова назвала странной критику ЕС в адрес РФ в связи с весенним призывом в Крыму
Читать полностью
Реклама на ТАСС
Реклама на ТАСС
Реклама на ТАСС
Реклама на ТАСС
Реклама на ТАСС
Реклама на ТАСС
Реклама на ТАСС
Реклама на ТАСС
Реклама на ТАСС
Реклама на ТАСС
Реклама на ТАСС
Реклама на ТАСС
Реклама на ТАСС
Реклама на ТАСС
Реклама на ТАСС
Реклама на ТАСС
Реклама на ТАСС
Реклама на ТАСС
Реклама на ТАСС
Реклама на ТАСС
Реклама на ТАСС
Реклама на ТАСС
Реклама на ТАСС
Реклама на ТАСС