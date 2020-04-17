Захарова заявила, что Россия приветствует обмен пленными в Донбассе

МОСКВА, 17 апреля. /ТАСС/. Россия приветствует состоявшийся 16 апреля обмен пленными между республиками Донбасса и Украиной, однако остальные решения декабрьского саммита "нормандской четверки" в Париже остаются невыполненными. Об этом заявила на брифинге в пятницу официальный представитель МИД РФ Мария Захарова.

"В Москве приветствуют очередной этап освобождения сторонами конфликта удерживаемых лиц. К сожалению, остальные парижские решения остаются невыполненными. Мы рассчитываем, что Киев проявит политическую волю к реализации всех договоренностей, прежде всего, в политической сфере", - сказала она.

"Мы уверены, что решение ключевого вопроса - предоставление Донбассу особого статуса на постоянной, конституционной, гарантированной основе - приведет к позитивным подвижкам на всех треках урегулирования внутриукраинского конфликта", - добавила Захарова.

В четверг состоялся первый в 2020 году обмен удерживаемыми лицами между республиками Донбасса и Украиной. Киев передал десять удерживаемых лиц Донецкой народной республике и четырех - Луганской народной республике. В свою очередь ДНР освободила девять человек, ЛНР - 11. Итоговое число освобожденных оказалось меньше запланированного. Четыре человека из тех, кого запрашивала ЛНР, отказались возвращаться в республику по семейным обстоятельствам.