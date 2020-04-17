Захарова: Россия готова и дальше оказывать помощь Азербайджану в борьбе с коронавирусом

МОСКВА, 17 апреля. /ТАСС/. Россия будет и дальше оказывать всю необходимую помощь Азербайджану в борьбе с распространением нового коронавируса. Об этом сообщила в пятницу на брифинге официальный представитель МИД РФ Мария Захарова.

"Между Россией и Азербайджаном налажены тесные взаимодействия в этой сфере, тема несколько раз обсуждалась главами правительств двух стран, министрами иностранных дел, в контакте находятся профильные министерства России и Азербайджана, - сказала она. - С начала марта текущего года Россия передала Азербайджану 120 наборов тест-систем, они предназначены для 12 тыс. исследований, для лабораторной диагностики вируса, мы готовы и далее оказывать партнерам необходимую помощь".

Захарова также подчеркнула, что Москва и Баку плотно сотрудничают в вопросе возвращения на родину своих граждан. "Мы признательны азербайджанской стороне за содействие в этом вопросе, усилия эти совместные, так что работаем", - отметила она.