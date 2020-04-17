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Пандемия коронавируса нового типа

Захарова: Россия готова и дальше оказывать помощь Азербайджану в борьбе с коронавирусом

Официальный представитель МИД России также отметила, что Москва и Баку плотно сотрудничают в вопросе возвращения на родину своих граждан

МОСКВА, 17 апреля. /ТАСС/. Россия будет и дальше оказывать всю необходимую помощь Азербайджану в борьбе с распространением нового коронавируса. Об этом сообщила в пятницу на брифинге официальный представитель МИД РФ Мария Захарова.

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"Между Россией и Азербайджаном налажены тесные взаимодействия в этой сфере, тема несколько раз обсуждалась главами правительств двух стран, министрами иностранных дел, в контакте находятся профильные министерства России и Азербайджана, - сказала она. - С начала марта текущего года Россия передала Азербайджану 120 наборов тест-систем, они предназначены для 12 тыс. исследований, для лабораторной диагностики вируса, мы готовы и далее оказывать партнерам необходимую помощь".

Захарова также подчеркнула, что Москва и Баку плотно сотрудничают в вопросе возвращения на родину своих граждан. "Мы признательны азербайджанской стороне за содействие в этом вопросе, усилия эти совместные, так что работаем", - отметила она.

Теги
АзербайджанРоссияЗахарова, Мария ВладимировнаПандемия коронавируса нового типа
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