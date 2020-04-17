Захарова: США упорно умалчивают о собственных нарушениях обязательств по разоружению

МОСКВА, 17 апреля. /ТАСС/. США выдвигают необоснованные претензии к другим государствам относительно выполнения международных договоренностей по контролю над вооружениями, разоружению и нераспространению, однако упорно умалчивают о собственных нарушениях. Об этом заявила в пятницу на брифинге официальный представитель МИД России Мария Захарова в связи с публикацией Госдепартаментом сигнальной версии доклада американскому Конгрессу по упомянутому кругу вопросов.

"В присущей американцам манере в очередной раз выдвинуты ничем не обоснованные претензии к другим государствам, - отметила она. - При этом США уходят от упоминания целого ряда наиболее серьезных реальных проблем в сфере контроля над вооружениями, включая невыполнение ими своих собственных обязательств. Так, ни слова не сказано об одностороннем выходе Вашингтона из Совместного всеобъемлющего плана действий (СВПД) по урегулированию вокруг иранской ядерной программы, собственно как и о том, что международное сообщество на самых разных площадках, включая Совет Безопасности ООН, неоднократно решительным образом указывало на грубейшие нарушения США международных обязательств по СВПД и резолюции 2231".

"Столь бесцеремонное пренебрежение международным правом - это, конечно, сильнейший вызов всей глобальной системе, которая основана на центральной роли ООН и обязывающих решениях ее Совета Безопасности, против которых, собственно говоря, и выступают, получается, США", - подчеркнула дипломат.

В этой связи официальный представитель дипведомства обратила внимание на то, что Вашингтоном "преднамеренно замалчивается фактический отказ США от ратификации Договора о всеобъемлющем запрещении ядерных испытаний и приведение испытательного полигона в Неваде в состояние повышенной готовности к возобновлению полноформатных испытательных взрывов ядерного оружия". "При этом для отвлечения внимания международной общественности США вновь вбрасывают свои инсинуации относительно якобы несоблюдения Россией своих обязательств в этой области", - добавила она.

На этом, по ее словам, "прискорбный послужной список действий Вашингтона по подрыву основ международной системы контроля над вооружениями и нераспространения не заканчивается". В качестве других подобных примеров Захарова привела слом Договоров по противоракетной обороне и ликвидации ракет средней и меньшей дальности, некорректные манипуляции с выполнением обязательств по Договору о стратегических наступательных вооружениях и затягивание вопроса о его продлении, продолжение неких совместных ядерных миссий с неядерными странами НАТО в нарушение Договора о нераспространении ядерного оружия, конкретные шаги по развитию ударных систем космического базирования, а также отказ от укрепления Конвенции о запрещении биологического и токсинного оружия и бесконтрольное размещение по всему миру биолабораторий военного ведомства США.

"Но и это не все, - констатировала она. - В этот же список можно включить нежелание США выполнять обязательства по ликвидации в срок по Конвенции о запрещении химического оружия американского арсенала химического оружия и стремление сделать Организацию по запрещению химического оружия механизмом давления на неугодные Вашингтону правительства суверенных государств. Ну и как не вспомнить об отказе США от ратификации адаптированного Договора об обычных вооруженных силах в Европе и развале тем самым системы контроля над обычными вооружениями на континенте".