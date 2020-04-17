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Замглавы МИД России и генсек исполкома ООП обсудили ситуацию в Палестине и коронавирус

В МИД РФ добавили, что особое внимание стороны уделили мерам, принимаемым российскими и палестинскими властями в целях противодействия распространению инфекции и нейтрализации ее негативных последствий

МОСКВА, 17 апреля. /ТАСС/. Спецпредставитель президента России по Ближнему Востоку и странам Африки, заместитель министра иностранных дел Михаил Богданов обсудил во пятницу по телефону с секретарем Исполкома Организации освобождения Палестины Саибом Арикатом палестино-израильское урегулирование и меры по борьбе с коронавирусом. Об этом говорится в сообщении МИД РФ.

"В ходе беседы была обсуждена складывающаяся ситуация на палестинских территориях, а также перспективы палестино-израильского урегулирования на известной международно-правовой основе путем налаживания прямых двусторонних переговоров при содействии "ближневосточного квартета" международных посредников", - отметили в министерстве.

В МИД РФ добавили, что особое внимание стороны уделили "вопросам борьбы с коронавирусом и мерам, принимаемым российскими и палестинскими властями в целях противодействия распространению инфекции и нейтрализации ее негативных последствий".

Разговор состоялся по инициативе палестинской стороны.

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