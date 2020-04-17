Мишустин обсудил с премьером Азербайджана меры по борьбе с коронавирусом

МОСКВА, 17 апреля. /ТАСС/. Премьер-министр РФ Михаил Мишустин в пятницу провел телефонный разговор с премьер-министром Азербайджана Али Асадовым. Об этом сообщила пресс-служба российского кабмина.

"Главы правительств обсудили принимаемые в России и Азербайджане меры по противодействию коронавирусной инфекции и поддержке экономики", - говорится в сообщении.

Кроме того, Мишустин и Асадов затронули актуальные вопросы российско-азербайджанского торгово-экономического сотрудничества, добавили в пресс-службе.