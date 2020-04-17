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Пандемия коронавируса нового типа

Мишустин обсудил с премьером Азербайджана меры по борьбе с коронавирусом

Также премьер-министр РФ и Али Асадов затронули актуальные вопросы российско-азербайджанского торгово-экономического сотрудничества

МОСКВА, 17 апреля. /ТАСС/. Премьер-министр РФ Михаил Мишустин в пятницу провел телефонный разговор с премьер-министром Азербайджана Али Асадовым. Об этом сообщила пресс-служба российского кабмина.

"Главы правительств обсудили принимаемые в России и Азербайджане меры по противодействию коронавирусной инфекции и поддержке экономики", - говорится в сообщении.

Кроме того, Мишустин и Асадов затронули актуальные вопросы российско-азербайджанского торгово-экономического сотрудничества, добавили в пресс-службе.

Теги
АзербайджанМишустин, Михаил ВладимировичРоссияАсадов, Али Идаят оглыПандемия коронавируса нового типа
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