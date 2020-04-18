Врио главы Чувашии Олег Николаев назначил министров транспорта, промышленности и культуры

ТАСС, 18 апреля. Министры транспорта и дорожного хозяйства, по делам национальностей и архивного дела, а также исполняющий обязанности министра промышленности и энергетики культуры назначены в субботу в Чувашии. Об этом говорится в тексте указов, опубликованных на официальном портале органов власти республики.

"Назначить Осипова Владимира Михайловича министром транспорта и дорожного хозяйства Чувашской Республики. <…> Назначить Лизакову Розу Михайловну министром культуры, по делам национальностей и архивного дела Чувашской Республики. <…> Назначить Лекарева Сергея Николаевича исполняющим обязанности министра промышленности и энергетики Чувашской Республики", - отмечается в тексте документов.

Лекарев ранее исполнял обязанности заместителя министра промышленности и энергетики Чувашии, от этой должности он был освобожден 18 апреля. Лизакова с 5 февраля до сегодняшнего дня исполняла обязанности министра культуры, по делам национальностей и архивного дела республики. В 2008-2012 годах она уже возглавляла Минкультуры республики, в разные годы она занимала пост директора Национальной библиотеки Чувашии, была начальником управления культуры и искусства Минкультуры республики, начальником отдела аналитической работы и стратегического планирования. Осипов с 8 февраля исполнял обязанности министра транспорта и дорожного хозяйства Чувашии.

Врио главы республики Олег Николаев по собственному желанию также освободил в субботу от должности министра промышленности и энергетики Чувашии Александра Доманина. Все указы вступают в силу со дня подписания.

Ранее Николаев сообщал в интервью ТАСС, что члены правительства республики прежде всего должны быть компетентными людьми в своих сферах. По его мнению, членам нового правительства необходимо уметь слаженно работать и быть открытыми к взаимодействию.

Президент РФ Владимир Путин в январе подписал указ об отставке Михаила Игнатьева с поста главы Чувашии в связи с утратой доверия. До этого Игнатьева исключили из "Единой России" после скандального инцидента, когда он подшутил над сотрудником МЧС, вынудив его подпрыгнуть за высоко поднятыми ключами от новых служебных машин. Временно исполняющим обязанности руководителя республики назначен депутат Госдумы Олег Николаев, он будет занимать этот пост до вступления в должность нового избранного руководителя республики. Выборы в регионе должны пройти в единый день голосования 13 сентября 2020 года.