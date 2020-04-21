Лавров: нежелание ЕС обсуждать в СБ ООН оружейное эмбарго в Ливии вызывает вопросы

МОСКВА, 21 апреля. /ТАСС/. Нежелание Европейского Союза представить в Совбезе ООН свои идеи по мониторингу выполнения оружейного эмбарго в Ливии вызывает вопросы. Об этом заявил во вторник министр иностранных дел России Сергей Лавров в ходе круглого стола с представителями Фонда публичной дипломатии имени А. М. Горчакова, который проходит в формате видеоконференции.

"То, что ЕС всячески уклоняется от того, чтобы представить свои идеи [по контролю соблюдения оружейного эмбарго в Ливии] в СБ ООН, наводит вопросы о причинах такой позиции. Надеюсь, что в ближайшее время эти причины раскроют", - указал он.

Министр напомнил, что 1 апреля ЕС запустил операцию "Ирини" по контролю соблюдения эмбарго на поставки вооружений в Ливию. "Благородное дело, но все-таки мы уже не раз европейским друзьям говорили, что ЕС обязан прийти в Совет Безопасности и сказать: "Совет Безопасности объявил оружейное эмбарго, его нужно выполнять. Мы, Европейским союз, хотим осуществить еще одну специальную операцию по контролю за соблюдением эмбарго, она содержит в себе такие-то компоненты, просим Совет Безопасности поддержать этот подход", - отметил он.

Как заявили в Брюсселе, операция сможет проводить в открытом море у берегов Ливии инспекции судов, подозреваемых в перевозке оружия или связанных с ним материалов в арабскую страну и из нее, в соответствии с резолюцией 2292. "Ирини" возглавит контр-адмирал Фабио Агостини в качестве командующего операцией ЕС, а штаб-квартира миссии будет расположена в Риме. Мандат операции первоначально продлится до 31 марта 2021 года.

Решения Берлинской конференции

Лавров также заявил, что принятые на конференции по Ливии в январе решения, направленные на запуск политического процесса, пробуксовывают.

"Сейчас серьезно буксует выполнение решений Берлинской конференции. Боевые действия возобновились", - сказал он.

Глава МИД РФ отметил, что на Берлинской конференции по Ливии в январе Россия выступала за то, чтобы согласованные участниками решения в дальнейшем получили одобрение сторон. Именно РФ, напомнил министр, добилась участия представителей Правительства национального единства (ПНС) и Ливийской национальной армии (ЛНА) в той встрече. "К сожалению, прямого ответа в ходе берлинских дискуссий мы на этот вопрос (поддержат ли стороны решения - прим. ТАСС) мы не получили, - продолжил он. - Поэтому мы высказались в поддержку тех идей, которые были сформулированы в Берлине, но сказали, что нужно убедить стороны согласиться с этими подходами. Мы были в очередной раз правы".

Лавров указал, что Россия продолжает выступать за скорейший запуск процесса политического диалога между сторонами в Ливии и назначение нового специального представителя генерального секретаря ООН по ливийскому урегулированию.