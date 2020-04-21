{{dayPoint.date | date : 'd MMMM yyyy'}}
{{newsPoint.date * 1000 | date : 'HH:mm'}} {{newsPoint.mark}}
{{newsPoint.title}}
{{newsPoint.title+ ' '}}
{{newsPoint.subtitle}}
Все новости
Переговоры о перемирии в Ливии
Обновлено 

Лавров: нежелание ЕС обсуждать в СБ ООН оружейное эмбарго в Ливии вызывает вопросы

Министр иностранных дел России напомнил, что 1 апреля Европейский союз запустил операцию "Ирини" по контролю соблюдения эмбарго на поставки вооружений в республику

МОСКВА, 21 апреля. /ТАСС/. Нежелание Европейского Союза представить в Совбезе ООН свои идеи по мониторингу выполнения оружейного эмбарго в Ливии вызывает вопросы. Об этом заявил во вторник министр иностранных дел России Сергей Лавров в ходе круглого стола с представителями Фонда публичной дипломатии имени А. М. Горчакова, который проходит в формате видеоконференции.

"То, что ЕС всячески уклоняется от того, чтобы представить свои идеи [по контролю соблюдения оружейного эмбарго в Ливии] в СБ ООН, наводит вопросы о причинах такой позиции. Надеюсь, что в ближайшее время эти причины раскроют", - указал он.

Министр напомнил, что 1 апреля ЕС запустил операцию "Ирини" по контролю соблюдения эмбарго на поставки вооружений в Ливию. "Благородное дело, но все-таки мы уже не раз европейским друзьям говорили, что ЕС обязан прийти в Совет Безопасности и сказать: "Совет Безопасности объявил оружейное эмбарго, его нужно выполнять. Мы, Европейским союз, хотим осуществить еще одну специальную операцию по контролю за соблюдением эмбарго, она содержит в себе такие-то компоненты, просим Совет Безопасности поддержать этот подход", - отметил он.

Как заявили в Брюсселе, операция сможет проводить в открытом море у берегов Ливии инспекции судов, подозреваемых в перевозке оружия или связанных с ним материалов в арабскую страну и из нее, в соответствии с резолюцией 2292. "Ирини" возглавит контр-адмирал Фабио Агостини в качестве командующего операцией ЕС, а штаб-квартира миссии будет расположена в Риме. Мандат операции первоначально продлится до 31 марта 2021 года.

Решения Берлинской конференции

Лавров также заявил, что принятые на конференции по Ливии в январе решения, направленные на запуск политического процесса, пробуксовывают.

"Сейчас серьезно буксует выполнение решений Берлинской конференции. Боевые действия возобновились", - сказал он.

Глава МИД РФ отметил, что на Берлинской конференции по Ливии в январе Россия выступала за то, чтобы согласованные участниками решения в дальнейшем получили одобрение сторон. Именно РФ, напомнил министр, добилась участия представителей Правительства национального единства (ПНС) и Ливийской национальной армии (ЛНА) в той встрече. "К сожалению, прямого ответа в ходе берлинских дискуссий мы на этот вопрос (поддержат ли стороны решения - прим. ТАСС) мы не получили, - продолжил он. - Поэтому мы высказались в поддержку тех идей, которые были сформулированы в Берлине, но сказали, что нужно убедить стороны согласиться с этими подходами. Мы были в очередной раз правы".

Лавров указал, что Россия продолжает выступать за скорейший запуск процесса политического диалога между сторонами в Ливии и назначение нового специального представителя генерального секретаря ООН по ливийскому урегулированию.

Теги
Лавров, Сергей ВикторовичРоссияЛивияПереговоры о перемирии в Ливии
Реклама на ТАСС
Песков: новый телефонный разговор Путина и Трампа пока не планируется
Пресс-секретарь главы государства при этом уточнил, что в случае необходимости такой контакт может быть организован очень быстро
Читать полностью
Реклама на ТАСС
Реклама на ТАСС
Реклама на ТАСС
Реклама на ТАСС
Реклама на ТАСС
Реклама на ТАСС
Реклама на ТАСС
Реклама на ТАСС
Реклама на ТАСС
Реклама на ТАСС
Реклама на ТАСС
Реклама на ТАСС
Реклама на ТАСС
Реклама на ТАСС
Реклама на ТАСС
Реклама на ТАСС
Реклама на ТАСС
Реклама на ТАСС
Реклама на ТАСС
Реклама на ТАСС
Реклама на ТАСС
Реклама на ТАСС
Реклама на ТАСС
Реклама на ТАСС