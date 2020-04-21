{{dayPoint.date | date : 'd MMMM yyyy'}}
{{newsPoint.date * 1000 | date : 'HH:mm'}} {{newsPoint.mark}}
{{newsPoint.title}}
{{newsPoint.title+ ' '}}
{{newsPoint.subtitle}}
Все новости

Лавров надеется, что попытки Польши испортить отношения с Россией прекратятся

При этом российский министр иностранных дел обратил внимание на то, что между странами было больше двусторонних контактов, чем у Москвы с какой-либо другой европейской страной

МОСКВА, 21 апреля. /ТАСС/. Министр иностранных дел РФ Сергей Лавров выразил надежду на то, что попытки польских коллег искусственно посеять раздор между странами вскоре прекратятся.

"Надеюсь, что с нашими польскими друзьями мы тоже преодолеем нынешний период и что попытки искусственно создать поводы для разъединения наших народов в конечном счете не возобладают, - сказал Лавров во вторник в ходе круглого стола с представителями Фонда публичной дипломатии имени А. М. Горчакова, который проходит в формате видеоконференции. - Уверяю, в России вы найдете самый позитивный отклик на любые предложения, которые будут деидеологизированы и будут опираться на интересы граждан России и Польши".

Глава МИД обратил внимание, что у России с Польшей было больше двусторонних контактов, чем с какой-либо другой европейской страной. "У нас был комитет, возглавляемый министрами иностранных дел двух стран с участием заместителей министров экономики, финансов, торговли, культуры и так далее, была также Группа по сложным вопросам, где историки собирались и честно обсуждали печальные или, наоборот, неплохие страницы истории наших народов", - напомнил он.

"Все это сейчас заморожено. Более того, считаю очень печальным фактом заморозку безвизового режима между Калининградской областью и соседними областями Польши, ведь мы все, включая польское руководство, выступаем за контакты между людьми. Как же можно отменять безвизовое передвижение", - добавил Лавров.

Вместе с тем, по словам министра, Евросоюз уже не раз публично заявлял, что все больше приближается к моменту, когда надо будет пересматривать пять принципов построения отношений с Россией, предложенных верховным представителем Евросоюза по иностранным делам и политике безопасности Федерикой Могерини. "Польша и ряд других стран выступают за сохранение принципов, заявляя, что никаких подвижек делать не надо. Тем не менее есть страны, которые считают, что надо посмотреть на ситуацию с открытыми глазами, прежде всего исходя из экономических соображений и интересов народов", - отметил он.

Как подчеркнул глава российского МИД, пять принципов "используются некоторыми странами, чтобы блокировать возобновление работы секторальных диалогов, которых у нас было более 20: по энергетике, правам человека, транспорту, финансам, здравоохранению и так далее". "Мы готовы и будем разговаривать с ЕС при любых обстоятельствах. Мы и сейчас это делаем", - указал Лавров.

Теги
Лавров, Сергей ВикторовичРоссияПольша
Реклама на ТАСС
Нагорно-карабахский конфликт
Лавров: предложенные в Москве решения по карабахскому урегулированию активно обсуждаются
По словам главы российского МИД, их подписание стало бы важнейшим шагом к выполнению резолюций СБ ООН
Читать полностью
Реклама на ТАСС
Реклама на ТАСС
Реклама на ТАСС
Реклама на ТАСС
Реклама на ТАСС
Реклама на ТАСС
Реклама на ТАСС
Реклама на ТАСС
Реклама на ТАСС
Реклама на ТАСС
Реклама на ТАСС
Реклама на ТАСС
Реклама на ТАСС
Реклама на ТАСС
Реклама на ТАСС
Реклама на ТАСС
Реклама на ТАСС
Реклама на ТАСС
Реклама на ТАСС
Реклама на ТАСС
Реклама на ТАСС
Реклама на ТАСС
Реклама на ТАСС
Реклама на ТАСС