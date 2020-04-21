Лавров надеется, что попытки Польши испортить отношения с Россией прекратятся

МОСКВА, 21 апреля. /ТАСС/. Министр иностранных дел РФ Сергей Лавров выразил надежду на то, что попытки польских коллег искусственно посеять раздор между странами вскоре прекратятся.

"Надеюсь, что с нашими польскими друзьями мы тоже преодолеем нынешний период и что попытки искусственно создать поводы для разъединения наших народов в конечном счете не возобладают, - сказал Лавров во вторник в ходе круглого стола с представителями Фонда публичной дипломатии имени А. М. Горчакова, который проходит в формате видеоконференции. - Уверяю, в России вы найдете самый позитивный отклик на любые предложения, которые будут деидеологизированы и будут опираться на интересы граждан России и Польши".

Глава МИД обратил внимание, что у России с Польшей было больше двусторонних контактов, чем с какой-либо другой европейской страной. "У нас был комитет, возглавляемый министрами иностранных дел двух стран с участием заместителей министров экономики, финансов, торговли, культуры и так далее, была также Группа по сложным вопросам, где историки собирались и честно обсуждали печальные или, наоборот, неплохие страницы истории наших народов", - напомнил он.

"Все это сейчас заморожено. Более того, считаю очень печальным фактом заморозку безвизового режима между Калининградской областью и соседними областями Польши, ведь мы все, включая польское руководство, выступаем за контакты между людьми. Как же можно отменять безвизовое передвижение", - добавил Лавров.

Вместе с тем, по словам министра, Евросоюз уже не раз публично заявлял, что все больше приближается к моменту, когда надо будет пересматривать пять принципов построения отношений с Россией, предложенных верховным представителем Евросоюза по иностранным делам и политике безопасности Федерикой Могерини. "Польша и ряд других стран выступают за сохранение принципов, заявляя, что никаких подвижек делать не надо. Тем не менее есть страны, которые считают, что надо посмотреть на ситуацию с открытыми глазами, прежде всего исходя из экономических соображений и интересов народов", - отметил он.

Как подчеркнул глава российского МИД, пять принципов "используются некоторыми странами, чтобы блокировать возобновление работы секторальных диалогов, которых у нас было более 20: по энергетике, правам человека, транспорту, финансам, здравоохранению и так далее". "Мы готовы и будем разговаривать с ЕС при любых обстоятельствах. Мы и сейчас это делаем", - указал Лавров.