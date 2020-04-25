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Лавров заявил, что никто уже не сможет в одиночку формировать правила игры в мире

Глава МИД отметил, что в роли балансирующего фактора, в частности, выступает Россия

МОСКВА, 25 апреля. /ТАСС/. Ни одна страна больше не сможет единолично диктовать международному сообществу правила игры. Об этом заявил министр иностранных дел России Сергей Лавров в интервью программе "Большая игра" на Первом канале.

По его словам, государства, которые пытаются в одностороннем порядке формировать правила игры, окончательно утратили такую возможность, сталкиваясь с противодействием независимых участников международной жизни. "Этого не произойдет, потому что это уже невозможно: им противостоят те, кто имеет все возможности отстаивать свои права на участие в определении мировой повестки дня", - сказал Лавров.

Он указал, что в роли такого балансирующего фактора выступает и Россия. "Если говорить, что Россия хочет "не позволять другим формировать правила игры в одиночку", то да, она не хочет, чтобы правила игры формировались кем-то одним или двумя. Если такая претензия высказывается в наш адрес, то, я считаю, это высокая оценка нашей внешней политики", - отметил министр.

По его словам, такая независимая позиция появилась у РФ на мировой арене после того, как ее возглавил президент Владимир Путин, и эта самостоятельность раздражает многих западных партнеров. "Когда все попытки разговаривать и договариваться по-хорошему были восприняты как слабость, тогда в нашем общественном мнении, в нашем народе появился спрос на такого человека как Владимир Владимирович Путин. И он этот спрос в полной мере оправдал и продолжает оправдывать", - подчеркнул глава МИД РФ.

Лавров добавил, что Россия ставит своей задачей гармонизацию интересов различных стран мира. "Очень непросто их приводить к общему знаменателю. Это будет очень длительный процесс", - сказал он. "Необходимо не только думать, но и настаивать, вносить конкретные предложения о том, как обустраивать мир, как быть готовыми к тому, что сегодня мы должны вырабатывать новые правила, опираясь на суверенное равенство государств, уважение друг друга, невмешательство во внутренние дела - то, о чем записано в Уставе ООН", - пояснил министр.

Теги
Путин, Владимир ВладимировичЛавров, Сергей ВикторовичРоссия
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