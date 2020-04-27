Слуцкий: возможная передача памятника Коневу из Чехии в Россию не меняет оценки его сноса

МОСКВА, 27 апреля. /ТАСС/. Готовность властей Чехии к переговорам о передаче России памятника маршалу Коневу вызывает осторожный оптимизм, хотя и не умаляет вандализма и кощунства, проявленных при его сносе. Об этом журналистам в понедельник заявил глава комитета Госдумы по международным делам Леонид Слуцкий.

"Готовность официальных властей Чехии к переговорам о перемещении памятника маршалу Советского Союза Ивану Коневу в Россию внушает осторожный оптимизм, - сказал он. - Накануне 75-летия Великой Победы рассчитываем на добрую волю Чешской Республики в этом вопросе, будем надеяться на положительный итог". "Хотя это нисколько не умаляет преступного вандализма и кощунства, проявленных при сносе монумента в Праге", - подчеркнул при этом Слуцкий.

В интервью газете Hospodarske noviny министр иностранных дел Чехии Томаш Петржичек заявил, что власти страны открыты для переговоров с Россией о перемещении памятника в РФ.

Министр обороны РФ Сергей Шойгу недавно обратился к своему чешскому коллеге Лубомиру Метнару с просьбой передать памятник маршалу в Россию. Между тем, согласно Петржичеку, этот вопрос касается межгосударственных отношений и должен решаться через МИД Чехии.

Монумент Коневу, несмотря на протесты общественности и негативную реакцию президента Чехии, был снят с пьедестала 3 апреля решением муниципальных властей района Прага-6, на административной территории которого он находился. Муниципальные власти планируют разобрать также и постамент, на котором памятник был установлен на площади Интербригады. Решение о переносе было принято муниципалитетом 12 сентября прошлого года. Следственный комитет РФ возбудил уголовное дело по факту демонтажа памятника по статье "Осквернение символов воинской славы России, совершенное публично".