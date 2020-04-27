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Слуцкий: возможная передача памятника Коневу из Чехии в Россию не меняет оценки его сноса

Готовность властей Чехии к переговорам о перемещении памятника маршалу Советского Союза Ивану Коневу в РФ внушает осторожный оптимизм, отметил глава комитета ГД по международным делам

МОСКВА, 27 апреля. /ТАСС/. Готовность властей Чехии к переговорам о передаче России памятника маршалу Коневу вызывает осторожный оптимизм, хотя и не умаляет вандализма и кощунства, проявленных при его сносе. Об этом журналистам в понедельник заявил глава комитета Госдумы по международным делам Леонид Слуцкий.

"Готовность официальных властей Чехии к переговорам о перемещении памятника маршалу Советского Союза Ивану Коневу в Россию внушает осторожный оптимизм, - сказал он. - Накануне 75-летия Великой Победы рассчитываем на добрую волю Чешской Республики в этом вопросе, будем надеяться на положительный итог". "Хотя это нисколько не умаляет преступного вандализма и кощунства, проявленных при сносе монумента в Праге", - подчеркнул при этом Слуцкий.

В интервью газете Hospodarske noviny министр иностранных дел Чехии Томаш Петржичек заявил, что власти страны открыты для переговоров с Россией о перемещении памятника в РФ.

Министр обороны РФ Сергей Шойгу недавно обратился к своему чешскому коллеге Лубомиру Метнару с просьбой передать памятник маршалу в Россию. Между тем, согласно Петржичеку, этот вопрос касается межгосударственных отношений и должен решаться через МИД Чехии.

Монумент Коневу, несмотря на протесты общественности и негативную реакцию президента Чехии, был снят с пьедестала 3 апреля решением муниципальных властей района Прага-6, на административной территории которого он находился. Муниципальные власти планируют разобрать также и постамент, на котором памятник был установлен на площади Интербригады. Решение о переносе было принято муниципалитетом 12 сентября прошлого года. Следственный комитет РФ возбудил уголовное дело по факту демонтажа памятника по статье "Осквернение символов воинской славы России, совершенное публично".

Теги
Шойгу, Сергей КужугетовичЧехияРоссияСлуцкий, Леонид Викторович
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