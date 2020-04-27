Эксперты: межкорейское урегулирование спустя два года после саммита поставлено на паузу

МОСКВА, 27 апреля. /ТАСС/. Процесс урегулирования между Пхеньяном и Сеулом спустя два года после межкорейского саммита в Пханмунджоме поставлен на паузу, но есть все возможности, чтобы он возобновился. Такое мнение высказали в понедельник опрошенные ТАСС эксперты.

По мнению эксперта международного дискуссионного клуба "Валдай", профессора Высшей школы экономики Сергея Лузянина, на планах урегулирования отношений отрицательно сказываются ракетные пуски КНДР, политическая борьба в Южной Корее, а в последнее время пандемия коронавируса. "Пока межкорейский политический диалог замер в борьбе с пандемией, поскольку внутренние эпидемиологические задачи гораздо важнее, чем дипломатические аспекты, - отметил он. - Но межкорейский диалог не умер и имеет все возможности к восстановлению".

Он обратил внимание на то, что важнейшим шагом в рамках дальнейшего урегулирования должно стать восстановление гуманитарных связей и системы взаимного информирования. Пандемия приостановила межкорейский диалог на политическом уровне, однако открыла дорогу сотрудничеству на других направлениях. Например, указал аналитик, есть "некоторые данные о попытках взаимодействия северокорейских и южнокорейских врачей". Именно о гуманитарной сфере речь шла в декларации саммита в Пханмунджоме.

Российский вклад

Ведущий научный сотрудник Центра корейских исследований Института Дальнего Востока РАН Константин Асмолов указал, что основным достижением последних лет стала фактическая приостановка провоцирующих рост напряженности действий, достигнутая благодаря совместной российско-китайской дорожной карте.

"Идея была в том, чтобы Пхеньян отказался от ядерных испытаний и дальнейших пусков. Северокорейцы, конечно, сказали, что мораторий больше не поддерживают, но можно заметить, что пока, несмотря ни на что, запускаются ракеты только малой дальности, - отметил эксперт. - США тоже всячески снижают уровень провокативных действий. Российско-китайская инициатива позволяет поставить ситуацию на паузу. Мы видим, что эта стратегия работает".

Он обратил внимание, что этот план является лишь этапом в урегулировании, потому что сохранение нынешнего статус-кво не устраивает ни одну из сторон, а уступки оппоненту ради разрешения противоречий могут привести к серьезным политическим и имиджевым потерям для руководства и КНДР, и Республики Корея.

В ожидании конца пандемии

Отношения России и КНДР, импульсом для которых стала встреча лидеров двух стран Владимира Путина и Ким Чен Ына во Владивостоке 25 апреля 2019 года, тоже приостановлены пандемией, отметил Лузянин. Специалист указал, что саммит "подтвердил доверительные отношения, сложившиеся между ними [лидерами двух стран]". Он констатировал, что на диалоге РФ и КНДР положительно сказывается тот факт, что Москва всегда последовательно выступала за соблюдение прав Пхеньяна в процессе урегулирования на Корейском полуострове.

Однако, по мнению Асмолова, эти отношения по-прежнему значительно уступают тем, что сложились между КНДР и Китаем, а это ограничивает возможности Москвы по участию в урегулировании в будущем. "У нас нет серьезного товарооборота с КНДР и политического влияния там, - сказал Асмолов. - Это означает, что рычагов давления на Пхеньян у нас нет".

27 апреля 2018 года лидеры Республики Корея и КНДР Мун Чжэ Ин и Ким Чен Ын по итогам саммита в Пханмунджоме подписали совместную декларацию о мире, процветании и объединении Корейского полуострова. В частности, в ней были провозглашены цели полной денуклеаризации полуострова, твердое намерение двух стран подписать мирный договор, дальнейшее развитие сотрудничества в гуманитарной сфере. Эти намерения были подтверждены на новом саммите в сентябре того же года, однако до сих в значительной степени так и не были реализованы.