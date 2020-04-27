Лавров обсудил с генсеком ОБСЕ выполнение решений саммита "нормандской четверки"

МОСКВА, 27 апреля. /ТАСС/. Министр иностранных дел РФ Сергей Лавров и генеральный секретарь ОБСЕ Томас Гремингер обсудили в понедельник выполнение договоренностей, достигнутых на саммите "нормандской четверки" в Париже. Об этом говорится в сообщении МИД РФ.

"Состоялся обмен оценками по итогам заседания Контактной группы 20-22 апреля в контексте рекомендаций состоявшегося 9 декабря 2019 года в Париже саммита "нормандской четверки" о конкретных шагах по всестороннему выполнению минского Комплекса мер", - информировали в дипведомстве. В ходе телефонного разговора Лавров подчеркнул необходимость прямого диалога между сторонами внутриукраинского конфликта в полном соответствии с Минскими договоренностями.

Собеседники также затронули вопрос оптимизации работы Специальной мониторинговой миссии ОБСЕ на Украине в условиях пандемии коронавируса и рассмотрели некоторые практические вопросы взаимодействия РФ и ОБСЕ.