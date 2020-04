Антонов заявил, что Госдеп не оспаривает прав РФ на здание резиденции генконсула в Сиэтле

ВАШИНГТОН, 30 апреля. /ТАСС/. Госдепартамент не оспаривает прав России на здание резиденции генконсула в Сиэтле, Москва надеется на положительное решение ситуации при стабилизации двусторонних отношений. Об этом заявил посол России в Вашингтоне Анатолий Антонов в интервью изданию The Daily of the University of Washington, опубликованном в среду.

"Важность нашего консульского присутствия на Западном побережье США невозможно переоценить. Генеральное консульство России в Сиэтле отвечало за поддержание прямых экономических и культурных связей между нашими государствами, помогало выстраивать межрегиональное сотрудничество, в особенности с регионами российского Дальнего Востока, - сказал он. - После закрытия под надуманными предлогами нашего диппредставительства в Сан-Франциско в августе 2017 года Сиэтл взял на себя всю работу по консульскому обслуживанию многочисленной диаспоры наших соотечественников, россиян, проживающих в Вашингтоне, Калифорнии, Юте, Неваде, Орегоне, Миннесоте, на Аляске и Гавайях и других. В марте 2018 года американские власти прервали и его деятельность".

Антонов констатировал, что теперь граждане вынуждены совершать длительные перелеты, чтобы получить консульские услуги в диппредставительствах РФ в Вашингтоне, Нью-Йорке и Хьюстоне.

"В прошлом году мне посчастливилось посетить Сиэтл, где встретился с соотечественниками. Они с теплотой вспоминают работу наших дипломатов, многие из которых трудятся теперь в посольстве. Из разговоров с вашингтонцами узнал о весьма доброжелательном отношении местных жителей к россиянам, - обратил внимание посол. - В этой связи вызывает сожаление нежелание американской стороны возвращать России ее дипломатическую собственность. Историческая резиденция Сэмюэла Хайда (американский политик, член Палаты представителей Конгресса в 1895-1897 годов - прим. ТАСС) принадлежит нашему правительству, о чем имеются все необходимые правоустанавливающие документы. Госдепартамент это не оспаривает".

Антонов отметил, что российская сторона регулярно ставит вопрос о допуске сотрудников к объектам дипсобственности для оценки их текущего состояния. "Но, к сожалению, получаем отрицательный ответ на эти многочисленные просьбы", - констатировал он.

"Исходим из того, что, когда ситуация в наших двусторонних отношениях стабилизируется, будет найдено положительное решение о возврате законному владельцу этого прекрасного особняка, равно как и о восстановлении консульского присутствия на тихоокеанском побережье [США], - заявил посол. - Это в интересах не только русских американцев, но и всех жителей северо-запада США".

2 сентября 2017 года американские власти в рамках антироссийских санкций закрыли генеральное консульство России в Сан-Франциско, торговое представительство в Вашингтоне и его отделение в Нью-Йорке. Первые два объекта находятся в госсобственности РФ и обладают дипломатическим иммунитетом, а третий Москва арендовала. Россия расценила захват дипсобственности как откровенно враждебный акт и призвала США немедленно вернуть эти объекты.

26 марта 2018 года Вашингтон объявил о закрытии в Сиэтле генерального консульства РФ (арендуемое помещение), а также резиденции генконсула (дипсобственность РФ). Поводом для этого послужило отравление в Великобритании бывшего полковника ГРУ Сергея Скрипаля, осужденного в России за шпионаж в пользу Великобритании, и его дочери Юлии, которые, по версии британской стороны, подверглись воздействию нервно-паралитического вещества в английском Солсбери. Российская сторона категорически отвергла все спекуляции на этот счет, указав, что программ разработки такого вещества ни в СССР, ни в России не существовало.