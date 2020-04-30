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Июньская сессия ПАСЕ переносится на другой срок из-за пандемии

Сессия должна была пройти с 22 по 26 июня

МОСКВА, 30 апреля. /ТАСС/. Парламентская ассамблея Совета Европы (ПАСЕ) перенесет июньскую сессию на более поздний срок. Об этом в четверг на своей странице в Facebook сообщил глава делегации РФ в ПАСЕ, вице-спикер Госдумы Петр Толстой.

"Из-за коронавируса июньская сессия ассамблеи переносится на более поздний срок", - написал Толстой.

Он сообщил, что в четверг "принял участие в дискуссиях на заседании Бюро ПАСЕ". "Оно проходит на расстоянии, парламентарии со всей Европы обсуждают главный вопрос - COVID-19 и его последствия для континента. Проблема общая, но способы решения очень разные. Обсуждать их будут пока что дистанционно на комиссиях", - добавил он.

Согласно предварительному плану, сессия должна была пройти с 22 по 26 июня.

Теги
РоссияТолстой, Петр Олегович
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