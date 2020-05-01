В посольстве России в Вашингтоне осудили обстрел здания дипмиссии Кубы в США

ВАШИНГТОН, 1 мая. /ТАСС/. Россия осуждает обстрел кубинского диппредставительства в Вашингтоне и напоминает США об их международных обязательствах по защите иностранных миссий. Об этом говорится в распространенном в четверг в Twitter сообщении российского посольства в американской столице.

"Осуждаем обстрел посольства Кубы в Вашингтоне. Исходим из того, что в вопросах защищенности своих дипмиссий все страны полагаются на гарантии безопасности, предоставляемые государствами пребывания в соответствии с международно-правовыми обязательствами", - обратили внимание в диппредставительстве РФ.

В ночь на четверг мужчина открыл огонь по зданию посольства Кубы в Вашингтоне. В результате никто не пострадал, но зданию был нанесен ущерб. Как отметили ранее в полиции, рядом с диппредставительством был припаркован, вероятно, связанный с подозреваемым внедорожник, внутри которого обнаружен американский флаг и белая маска. Как сообщили корреспонденту ТАСС в столичной полиции, личность стрелявшего установлена, им оказался 42-летний житель Техаса. Сейчас он помещен под стражу, ему предъявлены обвинения в "нападении с целью убийства".

Министр иностранных дел Кубы Бруно Родригес Паррилья квалифицировал обстрел здания посольства как террористический акт. Президент Кубы Мигель Диас-Канель заявил, что ждет от властей США результатов расследования и призывает соблюдать обязательства по охране дипмиссии.

Работа посольства Кубы в США была возобновлена в 2015 году после восстановления двусторонних дипломатических отношений между странами при предыдущей американской администрации во главе с экс-президентом Бараком Обамой.