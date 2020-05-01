Эксперт: диалог РФ и США по пандемии наталкивается на тактику "антитрамповских" СМИ

МОСКВА, 1 мая. /ТАСС/. Россия и Соединенные Штаты остаются в контакте по тематике пандемии коронавируса, но диалог наталкивается на "операцию" известных американских медиа. Такое мнение в пятницу в разговоре с корреспондентом ТАСС выразил председатель совета Фонда международного дискуссионного клуба "Валдай" Андрей Быстрицкий, комментируя снижение информационного потока по контактам между Москвой и Вашингтоном.

Эксперт предположил, что удельный вес таких новостей мог понизиться, но нельзя сказать, что они совсем ушли из информационного пространства.

Быстрицкий обратил внимание на тактику американских средств массовой информации, в частности телекомпании CNN. "Нам кажется, что они представляют какое-то, так сказать, общественное американское мнение. Это не так", - сказал аналитик. По его мнению, и многие другие демократически ориентированные СМИ "занимают антитрамповскую позицию", они всегда встречают в штыки любые действия американских властей, и "если не могут их как-то раскритиковать, то предпочитают об этом не говорить".

"Я думаю, что мы имеем дело здесь с такой операцией наиболее известных на международном рынке проамериканских медиа, а вовсе не с какой-то целенаправленной политикой самой администрации [США], которая, как мне кажется, участвует в диалоге с Россией вполне нормально", - отметил собеседник агентства.

По его мнению, не все контакты могут афишироваться, но между российской и американской администрациями они есть.

1 апреля в аэропорт имени Джона Кеннеди в Нью-Йорке прибыл самолет с медицинской помощью из РФ. Договоренность об отправке борта была достигнута в ходе состоявшегося 30 марта телефонного разговора президентов России и США Владимира Путина и Дональда Трампа. 20 апреля президент России сообщил о заключении с США контракта на поставку в РФ комплектующих для аппаратов искусственной вентиляции легких. О возможных датах пока не сообщается.