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Кризис на Украине

МИД России призвал правозащитников добиться от Киева расследования трагедии в Одессе

В российском дипведомстве отметили, что смена власти на Украине в 2019 году не повлияла на ход расследования

МОСКВА, 2 мая. /ТАСС/. Россия призывает международную общественность и правозащитные организации добиться от украинских властей полного и прозрачного расследования обстоятельств трагедии в Одессе 2 мая 2014 года. Об этом говорится в комментарии МИД РФ в связи с шестой годовщиной убийств и пожара в Доме профсоюзов Одессы.

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"Призываем международную общественность и профильные правозащитные структуры продолжать добиваться от украинских властей полного и прозрачного выяснения всех обстоятельств как одесской трагедии, так и других резонансных преступлений, включая расстрелы на "майдане" и убийства журналистов", - заявили в дипведомстве.

В министерстве напомнили, что Управление верховного комиссара ООН по правам человека (УВКПЧ) и международная консультативная группа Совета Европы уже выражали обеспокоенность неудовлетворительным ходом расследования. "Основной вывод правозащитников сводился к тому, что целью судебного процесса не стало выявление действительно виновных в трагедии, поскольку государство не смогло гарантировать независимое и быстрое расследование и не обеспечило надлежащую защиту участников процесса, а также судей от давления", - указали в МИД.

Как констатировали в дипведомстве, смена власти на Украине в 2019 году не повлияла на ход расследования, и в докладе о ситуации с правами человека за период с 16 ноября 2019 года по 15 февраля 2020 года УВКПЧ отмечает полную безнаказанность виновных по этому делу. "Стремление украинских путчистов, захвативших власть в результате антиконституционного переворота в феврале 2014 года, режима [Петра] Порошенко, да и нынешних властей не допустить честного выяснения и обнародования всех обстоятельств событий мая 2014 года свидетельствует лишь об их причастности к тем преступлениям и прямой ответственности за одесскую трагедию", - подчеркнули на Смоленской площади.

В Одессе 2 мая 2014 года радикалы "Правого сектора" (организация запрещена в РФ) и так называемой самообороны "майдана" напали на палаточный городок на Куликовом поле, где одесситы собирали подписи за проведение референдума о федерализации Украины и придании русскому языку государственного статуса. Сторонники федерализации укрылись в Доме профсоюзов, но радикалы окружили здание и подожгли его. В тех трагических событиях, по официальным данным МВД Украины, погибли 48 человек, более 240 получили ранения. При этом власти объявили зачинщиками беспорядков исключительно сторонников "антимайдана".

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