Эксперт: слухи о болезни Ким Чен Ына были нацелены на дестабилизацию ситуации в КНДР

МОСКВА, 2 мая. /ТАСС/. Распространяемые рядом СМИ сообщения о болезни и даже возможной смерти лидера КНДР Ким Чен Ына были направлены на провоцирование паники внутри этой страны и представляют собой не что иное, как пропаганду. Такое мнение в беседе с ТАСС в субботу высказал ведущий научный сотрудник Центра корейских исследований Института Дальнего Востока РАН Константин Асмолов.

"Нужно принять за основу один важный факт. Пропаганда против Северной Кореи ведется, ведется очень жестко. Поэтому любое отсутствие вождя - это повод для распространения панических слухов. Шли вполне конкретные попытки раскачать лодку", - сказал он.

Асмолов считает: тот факт, что северокорейский лидер не появился 15 апреля на церемонии по случаю 108-й годовщины со дня рождения Ким Ир Сена, вполне может объясняться болезнью, "но это дало повод для совершенно диких слухов". "Эта история показала, чего стоят заявления разного рода пропагандистских контор, которые утверждали, что у них есть источники в Северной Корее, и на основе этих источников кормили аудиторию совершенно одиозными историями", - продолжил эксперт.

Он обратил внимание на то, что и президент США Дональд Трамп, и южнокорейские власти воздержались от комментирования этих историй. "Просто сказали, что у них никакой такой информации нет и что они изучают этот вопрос", - уточнил собеседник агентства.

"Главный вывод из этой истории - это как раз цена некоторых, скажем так, пропагандистских источников, которые у нас иногда принимают за независимые интернет-издания. Все новости про Северную Корею воспринимаются как правда, все привыкли говорить, что Северная Корея лжет, ссылаться на пропагандистские органы, а то, что антисеверокорейская пропаганда лжет больше, как-то не воспринимается", - заключил Асмолов, добавив, что не ставит под сомнение подлинность кадров, опубликованных Центральным телеграфным агентством Кореи (ЦТАК).

Как ранее сообщило агентство, председатель Госсовета КНДР впервые за 20 дней появился на публике, посетив 1 мая церемонию открытия Сунчхонского завода удобрений. До этого Ким Чен Ын не появлялся на публике с 11 апреля, когда он провел заседание Политбюро ЦК Трудовой партии Кореи по вопросам внутренней политики. В частности, Ким Чен Ын пропустил 12 апреля ежегодную сессию Верховного народного собрания (высший законодательный орган), а также впервые за годы своего правления не принял участие в торжественной церемонии в Кымсусанском дворце Солнца, которая состоялась 15 апреля по случаю 108-й годовщины со дня рождения Ким Ир Сена. Отсутствие Ким Чен Ына в рядах руководства страны в главный национальный праздник породило слухи о его возможной болезни.