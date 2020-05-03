Эксперт: Украина создает фейки по примеру США, критикуя РФ в связи с трагедией в Одессе

МОСКВА, 3 мая. /ТАСС/. Украинские власти распространяют фейковую информацию по западному образцу, заявляя о якобы нежелании России установить правду о произошедшей в Одессе 2 мая 2014 года трагедии. Такое мнение в беседе с корреспондентом ТАСС в воскресенье высказал заместитель директора Института стран СНГ Владимир Жарихин, комментируя соответствующие заявления МИД Украины.

"Это перекладывание с больной головы на здоровую. В течение шести лет они так и не провели расследование, не назвали даже подозреваемых в этом преступлении. Совершенно откровенно саботировали это, делали вид, что расследуют, а теперь предъявляют какие-то претензии Москве, хотя там погибли украинские граждане и против них выступали тоже украинские граждане", - сказал аналитик.

"Это откровенный фейк, откровенная постправда. Этими модными методами, которыми пользуются западные СМИ, пользуется и украинская сторона - откровенно врать без каких-либо доводов, без каких либо фактов, - подчеркнул эксперт. - Куда и американский конь с копытом, туда и украинский рак с клешней. Начали с переписывания истории, а закончили переписыванием сегодняшнего дня, откровенными фейками".

Как отметил Жарихин, звучащие из украинского МИД обвинения в адрес России на фоне призывов президента Украины Владимира Зеленского провести объективное расследование трагедии в Одессе показывают отсутствие в стране "вертикали власти, которую не смог выстроить украинский президент".

По мнению собеседника агентства, помочь объективному расследованию могло бы приглашение украинской стороной российских следователей. "Если бы вместо того, чтобы обвинять Россию, убедившись в том, что украинская прокуратура и следственные органы пристрастны, Украина обратилась бы к России, тогда, может быть, справедливость бы восторжествовала. А так никто не заинтересован в украинской власти в том, чтобы обвинить реальных инициаторов и исполнителей этой трагедии", - подчеркнул Жарихин.

В Одессе 2 мая 2014 года радикалы "Правого сектора" (организация запрещена в РФ) и так называемой самообороны "майдана" напали на палаточный городок на Куликовом поле, где одесситы собирали подписи за проведение референдума о федерализации Украины и придании русскому языку государственного статуса. Сторонники федерализации укрылись в Доме профсоюзов, но радикалы окружили здание и подожгли его. В тех трагических событиях, по официальным данным МВД Украины, погибли 48 человек, более 240 получили ранения. При этом власти объявили зачинщиками беспорядков исключительно сторонников "антимайдана".