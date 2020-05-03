{{dayPoint.date | date : 'd MMMM yyyy'}}
{{newsPoint.date * 1000 | date : 'HH:mm'}} {{newsPoint.mark}}
{{newsPoint.title}}
{{newsPoint.title+ ' '}}
{{newsPoint.subtitle}}
Все новости

Песков: сложный механизм управления в РФ требует участия Путина в решении многих вопросов

Пресс-секретарь президента отметил, что речь идет о "взаимоотношениях федерального центра, различных ведомств, межбюджетных отношениях"

МОСКВА, 3 мая. /ТАСС/. Пресс-секретарь президента РФ Дмитрий Песков объяснил личное участие главы государства Владимира Путина в решении многих проблем "сложным механизмом" управления, существующим в России.

"В России это очень сложный механизм. Целый набор вопросов не может решаться без главы государства", - сказал представитель Кремля в воскресенье в интервью программе "Москва. Кремль. Путин" на телеканале "Россия-1". По его словам, "взаимоотношения федерального центра, различных ведомств, межбюджетные отношения - все эти темы без участия главы государства очень сложно решать".

"Устал ли Путин от этого? Он получил поддержку от людей на выборах, когда выставлял свою кандидатуру. Это его непосредственные президентские функции", - считает Песков.

Теги
Путин, Владимир ВладимировичРоссияПесков, Дмитрий Сергеевич
Реклама на ТАСС
Кризис на Украине
Эксперт: Украина создает фейки по примеру США, критикуя РФ в связи с трагедией в Одессе
По мнению замдиректора Института стран СНГ Владимира Жарихина, звучащие из украинского МИД обвинения в адрес России на фоне заявлений Владимира Зеленского показывают отсутствие в стране вертикали власти
Читать полностью
Реклама на ТАСС
Реклама на ТАСС
Реклама на ТАСС
Реклама на ТАСС
Реклама на ТАСС
Реклама на ТАСС
Реклама на ТАСС
Реклама на ТАСС
Реклама на ТАСС
Реклама на ТАСС
Реклама на ТАСС
Реклама на ТАСС
Реклама на ТАСС
Реклама на ТАСС
Реклама на ТАСС
Реклама на ТАСС
Реклама на ТАСС
Реклама на ТАСС
Реклама на ТАСС
Реклама на ТАСС
Реклама на ТАСС
Реклама на ТАСС
Реклама на ТАСС
Реклама на ТАСС