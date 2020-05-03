Песков: сложный механизм управления в РФ требует участия Путина в решении многих вопросов

МОСКВА, 3 мая. /ТАСС/. Пресс-секретарь президента РФ Дмитрий Песков объяснил личное участие главы государства Владимира Путина в решении многих проблем "сложным механизмом" управления, существующим в России.

"В России это очень сложный механизм. Целый набор вопросов не может решаться без главы государства", - сказал представитель Кремля в воскресенье в интервью программе "Москва. Кремль. Путин" на телеканале "Россия-1". По его словам, "взаимоотношения федерального центра, различных ведомств, межбюджетные отношения - все эти темы без участия главы государства очень сложно решать".

"Устал ли Путин от этого? Он получил поддержку от людей на выборах, когда выставлял свою кандидатуру. Это его непосредственные президентские функции", - считает Песков.