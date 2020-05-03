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Пандемия коронавируса нового типа

Постпредство РФ при СЕ призвало не использовать пандемию для дискриминации российских СМИ

В дипмиссии отметили, что "целью этих компаний зачастую является вытеснение российских СМИ из европейского медийного пространства"

ПАРИЖ, 3 мая. /ТАСС/. Постоянное представительство России при Совете Европы (СЕ) призвало страны-члены не использовать пандемию коронавируса нового типа для дискриминации и дискредитации российских СМИ. Об этом говорится в распространенном в воскресенье обращении дипмиссии.

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"Сегодня Всемирный День свободы прессы, - отмечается в коммюнике. - В этот день мы хотели бы призвать государства - члены Совета Европы воздержаться от использования эпидемии COVID-19 (болезни, вызываемой новым коронавирусом - прим. ТАСС) в качестве еще одного предлога для дискриминации и дискредитации российских СМИ".

Как пояснил корреспонденту ТАСС собеседник в постпредстве, дипломаты "давно фиксируют факты дискриминации и очернения российских СМИ в европейских странах под различными надуманными предлогами". "Целью этих компаний зачастую является вытеснение российских СМИ из европейского медийного пространства, - подчеркнул он. - К сожалению, ситуация не только не изменилась, но и усугубилась с началом эпидемии коронавируса".

В коммюнике постпредства РФ при СЕ отмечается, что "ко всем средствам массовой информации следует относиться одинаково, и они должны иметь равный доступ к информации и средствам ее распространения".

В последние недели в западных странах прозвучали критические высказывания в отношении того, как СМИ некоторых освещают пандемию коронавируса и реагирование на нее в европейских странах. Как утверждал 30 апреля глава внешнеполитической службы ЕС Жозеп Боррель, "иностранные агенты" из России, Китая, Ирана и Сирии ведут кампании по дезинформации, чтобы "продемонстрировать ответ ЕС на пандемию коронавируса как слабый и разобщенный".

17 марта газета Financial Times опубликовала выдержки из доклада Европейской службы по внешним делам, в котором утверждалось о развернутой Москвой через СМИ "кампании по дезинформации" касаемо COVID-19. Целью этих действий якобы является препятствование эффективным ответным действиям на пандемию. В статье не приводятся названия СМИ или лиц, о которых идет речь, но упоминается о том, что информация испанского подразделения телеканала RT получила более 6,8 млн перепостов в Facebook, Twitter и Reddit по теме коронавируса с 1 января по 12 марта. Пресс-секретарь президента РФ Дмитрий Песков назвал эти обвинения голословными и проявлением "русофобской одержимости".

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РоссияПандемия коронавируса нового типа
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