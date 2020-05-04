Посольство РФ в ФРГ отреагировало на критику Шредера со стороны украинского посла Мельника

БЕРЛИН, 4 мая. /ТАСС/. Посольство РФ в Германии отреагировало на критику украинского посла в ФРГ Андрея Мельника в адрес бывшего германского канцлера Герхарда Шредера (1998 - 2005) за его заявления о бессмысленности антироссийских санкций Запада.

"Новое слово в современной дипломатии Киева: предлагать пари о принадлежности исконно российских территорий и представлять себя с бокалом массандровского вина в Ялте по случаю "возвращения" Крыма Украине. Продолжайте мечтать о несбыточном", - отмечается в комментарии российского диппредставительства, опубликованном в понедельник в Facebook под постом посольства Украины в ФРГ.

Ранее в интервью газете Der Tagesspiegel Шредер заявил, что "заблуждается тот, кто думает, что Россию можно к чему-либо принудить посредством санкций". "Ни один российский президент не отдаст Крым назад Украине", - считает экс-канцлер.

Мельник через украинские СМИ раскритиковал его и предложил пари, что Крым "вернется в лоно" Украины еще при жизни Шредера. Посол утверждал, что если бывший канцлер проиграет спор, то его не позовут на "торжества по случаю объединения Крыма с Украиной". Сам Мельник заявил о своих планах отметить это якобы "бокалами с крымским шампанским и массандровским вином" вместе с канцлером Ангелой Меркель, главой МИД ФРГ Хайко Маасом и немцами, поддерживающими политику Киева, в "Бахчисарае и Ялте, Севастополе и Симферополе".

В пятницу газета Der Tagesspiegel сообщила, что украинский посол отверг приглашение правящего бургомистра Берлина Михаэля Мюллера принять участие вместе с коллегами из России и Белоруссии в памятной церемонии, посвященной 75-летию капитуляции войск вермахта в Берлине.

Евросоюз в 2014 году начал вводить санкции в отношении российских и украинских граждан "в связи с действиями, подрывающими или угрожающими территориальной целостности, суверенитету и независимости Украины". В настоящее время в отношении России действует несколько пакетов санкций ЕС: экономические, индивидуальные ограничительные меры и рестрикции, связанные с Крымом.

Россия в августе 2014 года приняла меры в ответ на санкции Евросоюза, США, Австралии, Канады и Норвегии. Контрсанкции представляли собой запрет на импорт в РФ из этих стран фруктов, овощей, молочной и мясной продукции.