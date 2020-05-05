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Глава Нижнего Новгорода Панов на новой должности будет заниматься развитием СМП и Арктики

В пресс-службе администрации города ТАСС пояснили, что он официально подаст заявление об увольнении в среду

ТАСС, 5 мая. Мэр Нижнего Новгорода Владимир Панов после перехода на новую работу будет заниматься развитием Арктики и Северного морского пути (СМП), в зоне его ответственности также будут интересы бизнеса в лице госкорпорации "Росатом". Об этом сообщили во вторник ТАСС в пресс-службе администрации города.

"Владимир Панов переходит на работу на федеральный уровень, в зоне его ответственности будут три ключевых направления - это интересы бизнеса в лице госкорпорации "Росатом", государственные задачи, которые перед ним ставит правительство РФ, и развитие регионов северного морского пути, Арктического региона", - сказала собеседница агентства.

Она пояснила, что Панов официально еще не подал заявление об увольнении, он выступит с заявлением об уходе в среду.

Заявление Панова рассмотрит Городская дума Нижнего Новгорода, депутаты примут окончательное решение.

Теги
РоссияОтставки и назначенияОсвоение АрктикиАрктика сегодняПанов, Владимир АлександровичНижегородская область
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