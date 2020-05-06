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Вице-спикера заксобрания Бурятии лишили полномочий после ДТП со смертельным исходом

По данным следствия, Баир Жамбалов покинул место аварии и не предпринял мер по оказанию помощи сбитой автомобилем девушке

УЛАН-УДЭ, 6 мая. /ТАСС/. Депутаты Народного Хурала (парламента) Бурятии на очередном собрании в среду лишили должностных полномочий вице-спикера заксобрания Баира Жамбалова, ставшего фигурантом уголовного дела о ДТП, в котором погибла 17-летняя девушка.

Путем тайного голосования за такое решение высказались 43 депутата, против - 11, воздержался один, сообщил председатель счетной комиссии парламента Владимир Ведерников.

"По результатам голосования принимается решение досрочно прекратить полномочия заместителя председателя Народного Хурала Бурятии Жамбалова Баира Владимировича", - сказал Ведерников.

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Предложение о лишении с 7 мая 2020 года Жамбалова полномочий вынесла фракция "Единой России" в региональном парламенте и комиссия по мандатам и депутатской этике республиканского заксобрания. Как пояснил на сессии представитель комиссии депутат Игорь Бобков, основанием для рассмотрения предложения послужило грубое нарушение депутатской этики, "выразившееся в неоказании необходимой помощи и оставлении в опасности пострадавшей в ДТП". Следствием было установлено, что депутат покинул место аварии и не предпринял мер по оказанию помощи сбитой автомобилем девушке.

Авария произошла вечером 5 января в Прибайкальском районе республики, было возбуждено уголовное дело. Обвиняемым был другом Жамбалова, сам депутат проходил по делу свидетелем. Но позже, 25 апреля, депутат был задержан, ему предъявлено обвинение по ч. 4 ст. 264 УК РФ ("Нарушение лицом, управляющим транспортным средством, правил дорожного движения, повлекшее причинение смерти человеку, соединенное с оставлением места происшествия") и ст. 125 УК РФ ("Оставление в опасности"). 26 апреля суд избрал в отношении Жамбалова меру пресечения в виде домашнего ареста. В марте вице-спикер написал заявление о сложении полномочий.

По первоначальной версии, около села Батурино водитель Toyota Land Cruiser Prado, местный предприниматель Галуст Пилосян, возвращаясь с подледной рыбалки в Улан-Удэ, на большой скорости сбил девушку, переходившую проезжую часть, и скрылся с места ДТП, несовершеннолетняя от полученных травм умерла. Спустя несколько часов мужчина явился в местный отдел полиции, в отношении него было возбуждено уголовное дело. Однако, как выяснили следователи, автомобилем фактически владеет Жамбалов. Следствию удалось собрать доказательства причастности политика к совершенному наезду, уголовное преследование в отношении предпринимателя, который пытался взять вину на себя, прекращено.

В январе президиум генсовета "Единой России" исключил Баира Жамбалова из партии и снял его с должности секретаря Бурятского регионального отделения партии. 54-летний Жамбалов с 2012 года по 2018 год занимал пост заместителя руководителя администрации главы Бурятии и правительства республики по вопросам территориального развития.

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